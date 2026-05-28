Ataques israelenses devastam Tiro no Líbano; milhares fogem após ordens de evacuação

Intensos bombardeios israelenses atingem a cidade libanesa de Tiro, forçando milhares a fugir. Hezbollah confronta tropas de Israel, enquanto a crise humanitária se agrava com abrigos lotados e mortes de civis.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas apocalípticas em Tiro , uma das maiores cidades do Líbano , onde multidões cobertas de poeira se reúnem em torno de prédios desmoronados após uma intensa onda de ataques israelenses.

Na manhã de quinta-feira, a Agência Nacional de Notícias (NNA) do Líbano confirmou que bombardeios atingiram a cidade e áreas ao leste, deixando um rastro de destruição. Imagens aéreas capturadas por moradores revelam explosões violentas e incêndios que iluminaram o céu noturno, transformando ruas em labaredas laranjas. Pelo menos um veículo foi visto em chamas, enquanto colunas de fumaça em forma de cogumelo se erguiam sobre edifícios residenciais de grande altura.

Moradores atônitos observavam de suas varandas, muitos filmando com seus telefones celulares enquanto destroços se espalhavam pelas vias. A escala do deslocamento forçado atingiu níveis críticos. Uma fonte do Hezbollah em Tiro revelou à BBC que as equipes de resgate tiveram de interromper o trabalho porque as condições permanecem extremamente perigosas, com alertas do Exército israelense para evacuar a área. Ambulâncias circulam pelos bairros pedindo que os moradores saiam, em meio a temores de novos ataques.

As ordens de evacuação israelenses foram emitidas durante a noite, enquanto as pessoas dormiam, e agora se estendem a cerca de 300 cidades e vilarejos ao sul do rio Zahrani, abrangendo aproximadamente 14% do território libanês. Os abrigos em Sidon já atingiram capacidade máxima, e o chefe do município local informou que não há espaço para novos deslocados. Autoridades de Tiro aconselham a população a viajar mais ao norte, em direção a Beirute, mas muitos não têm para onde ir.

Além da destruição em Tiro, a NNA reportou que um ataque de drone israelense atingiu uma família que tentava fugir de vilarejos ameaçados no sul do Líbano, matando seis pessoas, incluindo crianças. A ordem de evacuação de quarta-feira foi a maior desde o cessar-fogo, rapidamente seguida por ataques aéreos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou a ampliação da operação terrestre, após ataques de drones do Hezbollah contra tropas israelenses no sul do Líbano e contra civis no norte de Israel.

Rida, um morador de 52 anos que teve seu café e casa destruídos em um ataque anterior, disse à BBC que antes nunca deixaria Tiro, mas agora todos estão com medo e arrumando suas coisas. O Hezbollah afirmou que seus combatentes enfrentaram forças israelenses em Zawtar al-Sharqiyeh, ao norte do rio Litani, fora da zona tampão declarada por Israel.

A escalada ameaça comprometer as negociações de paz entre EUA, Israel e Irã, com o Irã insistindo que qualquer acordo deve incluir o Líbano. Pelo menos 3 mil pessoas já foram mortas desde o início do conflito em março, segundo fontes locais





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