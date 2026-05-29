Ataques dos EUA na América do Sul não reduzem disponibilidade de cocaína, dizem especialistas

Campanha militar bilionária de Trump contra o tráfico de cocaína falha em aumentar preços ou reduzir pureza da droga nos EUA, apesar de centenas de mortes.

Apesar dos ataques militares dos EUA contra embarcações na América do Sul sob o governo Trump , a cocaína continua tão disponível e barata nos Estados Unidos quanto antes, segundo especialistas.

A campanha, que já custou US$ 4,7 bilhões e envolveu aeronaves de ataque, caças e cerca de 15 mil militares, matou quase 200 pessoas, mas não reduziu a oferta da droga. Pesquisadores apontam que os preços nas ruas, as overdoses fatais, a pureza das amostras e as apreensões nas fronteiras mostram que a estratégia falhou.

O governo Trump defende a operação como eficaz, citando o aumento das apreensões de cocaína pela Guarda Costeira, que chegaram a 232 toneladas em 2025, mais que o triplo da média anual. No entanto, críticos afirmam que os ataques são ilegais, pois os militares não podem alvejar civis que não representam ameaça iminente. Enquanto isso, os traficantes adaptam suas rotas, utilizando a América Central e navios porta-contêineres para contornar a repressão.

A operação militar, iniciada há nove meses, expandiu-se do Caribe para o Pacífico Oriental, incluindo ataques terrestres no Equador e a captura do ex-presidente da Venezuela sob acusações de tráfico. Especialistas em saúde pública, como Carl Latkin, da Universidade Johns Hopkins, afirmam que a cocaína continua altamente prevalente e relativamente barata em cidades como Baltimore, um importante ponto de entrada.

Latkin compara a estratégia a bombardear restaurantes McDonald's em Dallas na esperança de tornar a América saudável, classificando-a como moralmente repugnante e ineficaz. Dados de agências de saúde mostram que as overdoses por cocaína não diminuíram significativamente, e a pureza da droga mantém-se estável. Apesar das críticas, o governo Trump insiste que a campanha está funcionando. O Secretário de Defesa Pete Hegseth defendeu as operações como altamente eficazes para conter o fluxo de drogas letais.

No entanto, especialistas em leis de guerra apontam que os ataques violam as regras de engajamento, pois os militares não têm autorização para executar sumariamente suspeitos de tráfico que não representam ameaça iminente. A comunidade internacional também questiona a legalidade das ações. Enquanto o debate continua, os traficantes já se adaptam: o uso de rotas terrestres pela América Central e o transporte em navios porta-contêineres tornam a interdição ainda mais desafiadora.

A cocaína permanece tão acessível quanto antes, e a guerra às drogas parece estar perdendo terreno





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