Ataques de tubarão em Pernambuco: causas e medidas de prevenção

O litoral de Pernambuco registra alta incidência de incidentes com tubarões. Especialistas apontam causas como a construção do Porto de Suape, alteração de ecossistemas e crescimento urbano. Medidas de prevenção incluem monitoramento, sinalização e educação ambiental.

Os recentes incidentes com tubarões no litoral de Pernambuco , especialmente o caso de uma jovem de 19 anos em Boa Viagem, reacenderam o debate sobre as causas e formas de prevenção desses eventos.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), este foi o 84º incidente registrado desde 1992, sendo 70 deles concentrados no Grande Recife. Especialistas apontam múltiplos fatores para essa alta incidência, com destaque para as transformações ambientais decorrentes da construção do Porto de Suape entre as décadas de 1970 e 1980.

O Conselho Federal de Biologia (CFBIO) indica que a obra alterou ecossistemas costeiros como manguezais e estuários, áreas vitais para reprodução e alimentação de espécies marinhas, o que pode ter atraído tubarões para mais perto da costa. Além das mudanças provocadas pelo complexo portuário, a movimentação de grandes embarcações e a intensa atividade humana modificaram a dinâmica da fauna marinha.

O crescimento urbano ao longo da costa e o lançamento de resíduos nos rios e oceanos também são apontados como fatores que influenciam a presença de peixes menores e, consequentemente, de predadores maiores próximos ao litoral. O Corpo de Bombeiros alerta que períodos de maré alta, baixa luminosidade, chuva e água turva são mais propícios para a circulação desses animais perto das praias, pois a visibilidade reduzida aumenta o risco de interações indesejadas entre banhistas e tubarões.

Diante desse cenário, Pernambuco mantém um sistema de monitoramento constante. O Cemit acompanha os registros desde 1992 e o governo estadual investiu em ações preventivas, pesquisa científica, educação ambiental e sinalização. Em 2025, foram instaladas 150 novas placas de alerta ao longo dos 33 quilômetros da faixa litorânea mais suscetível a incidentes, entre Olinda e Cabo de Santo Agostinho.

As autoridades reforçam que a convivência segura com o ambiente marinho depende do respeito às orientações de segurança, como evitar entrar na água em áreas sinalizadas, observar as condições do mar e seguir as recomendações dos órgãos de monitoramento. A prevenção e a conscientização são essenciais para reduzir os riscos e garantir a segurança de moradores e turistas





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