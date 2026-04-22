Ataque planejado em Teotihuacán fere adolescente brasileira e deixa rastro de terror no México

Adolescente brasileira de 13 anos foi atingida durante ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacán; agressor planejou o atentado e manteve turistas como reféns antes de se suicidar.

Um episódio alarmante de violência abalou recentemente o renomado sítio arqueológico de Teotihuacán , localizado a cerca de 50 quilômetros da Cidade do México , deixando a comunidade internacional em estado de choque. Uma adolescente brasileira de 13 anos foi baleada durante o ataque, que rapidamente atraiu a atenção das autoridades diplomáticas e de segurança.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty, confirmou que a jovem recebeu atendimento médico imediato e já obteve alta hospitalar, estando agora sob os cuidados de sua família. Este evento, que ocorreu em plena luz do dia, transformou um dos destinos turísticos mais icônicos do país em um cenário de terror, levantando questões profundas sobre os protocolos de segurança em patrimônios históricos e locais de grande fluxo de visitantes. As investigações conduzidas pelas autoridades mexicanas revelaram que a ação não foi um ato de impulso, mas sim algo meticulosamente planejado pelo atirador, um homem mexicano de 30 a 35 anos que, após o ataque, cometeu suicídio no local. O Procurador-Geral do Estado do México, José Luis Cervantes, declarou que o agressor frequentou o sítio arqueológico em diversas ocasiões anteriores ao atentado e hospedou-se em estabelecimentos vizinhos para estudar o terreno. Uma mochila deixada no local continha a arma do crime, uma faca e uma quantidade expressiva de 52 cartuchos de munição, o que demonstra a intenção deliberada de causar danos. A presidente do México ressaltou que o indivíduo apresentava problemas psicológicos e teria sido influenciado por ideologias extremistas externas, descartando, inicialmente, qualquer conexão direta com facções do crime organizado, embora o episódio tenha evidenciado falhas graves na fiscalização de armas em pontos turísticos estratégicos. Durante o incidente, o atirador manteve cerca de 20 pessoas como reféns no topo da Pirâmide da Lua, incluindo um casal de brasileiros, Henrique Reis e Marina Beta, que relataram momentos de intensa angústia. Sob a mira da arma, o agressor disparava contra os presentes e exigia ordens desconexas, chegando a forçar os reféns a executarem tarefas sob ameaça. O relato do casal descreve um cenário de desespero onde a vida de turistas de diversas nacionalidades — incluindo americanos, canadenses, colombianos, uma russa e uma holandesa — esteve em risco. Com o desfecho trágico que resultou na morte de uma jovem canadense e deixou outros 13 feridos, a segurança em Teotihuacán passou a ser o centro de um debate nacional no México. A presidente mexicana enfatizou que medidas de reforço serão implementadas para garantir que o acesso a armas de fogo seja totalmente coibido em sítios arqueológicos, garantindo a integridade dos visitantes e a preservação da paz em um local considerado sagrado para a história da humanidade





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