Ataque israelense mata três militares libaneses no sul do Líbano

Dois oficiais e um soldado do Exército libanês foram mortos em ataque israelense no sul do Líbano. Israel investiga o incidente, enquanto Hezbollah e governo libanês condenam a ação como violação da soberania.

Dois oficiais e um soldado do Exército libanês foram mortos em um ataque israelense contra um veículo militar no sul do Líbano neste sábado, conforme informou o Exército libanês em comunicado oficial.

O ataque ocorreu na estrada Khardali-Nabatieh, a aproximadamente 70 km ao sul de Beirute, região onde o Exército israelense afirmou ter identificado uma ameaça e indícios de que o Hezbollah estaria se preparando para atacar tropas israelenses. O Exército israelense disse que investiga o incidente, mas uma investigação inicial indicou que os três militares libaneses estavam dentro do veículo no momento do ataque.

O governo libanês condenou veementemente a ação, classificando-a como uma violação flagrante da soberania do Líbano e do direito internacional. O presidente libanês, Josef Aoun, afirmou que o ataque ameaça a estabilidade no sul do país e exigiu uma investigação internacional independente. O Hezbollah, grupo alinhado ao Irã, também condenou o ataque, classificando-o como deliberado e parte da contínua agressão de Israel contra o Líbano.

O grupo afirmou que o ataque foi resultado do que chamou de desrespeito das autoridades libanesas à soberania do país e de concessões a exigências israelenses em Washington, o que teria encorajado Israel a prosseguir com suas ações militares. O Exército libanês, que tem se mantido em grande parte afastado das hostilidades entre o Hezbollah e Israel, não participou dos combates durante o conflito atual.

A guerra começou após o Hezbollah abrir uma frente contra Israel em apoio ao Hamas no início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. O conflito escalou para uma grande campanha aérea e terrestre de Israel no Líbano em 2024, que matou grande parte da liderança do Hezbollah e causou destruição generalizada nas regiões sul e leste do país.

Um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entrou em vigor em novembro de 2024, mas Israel continuou a realizar ataques no Líbano, alegando que seus ataques visam membros e infraestrutura do Hezbollah. As hostilidades reacenderam em 2 de março, quando o Hezbollah lançou foguetes e drones contra Israel em retaliação pelo assassinato do líder supremo do Irã. O conflito já matou milhares no Líbano e deslocou mais de 1 milhão de pessoas.

O governo libanês respondeu à escalada proibindo as atividades militares do Hezbollah e apoiando os esforços mediados pelos EUA para garantir um cessar-fogo duradouro. No entanto, o Hezbollah rejeitou as propostas que condicionam o cessar-fogo ao seu desarmamento, exigindo que Israel primeiro cesse os ataques e retire suas forças do Líbano. A situação permanece tensa, com risco de novos confrontos.

A comunidade internacional tem pressionado ambas as partes para retornarem ao cessar-fogo, mas as acusações mútuas de violações dificultam o avanço das negociações. O ataque deste sábado é mais um capítulo de uma longa história de hostilidades que ameaçam a estabilidade do Líbano e de toda a região





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