Ataque Iraniano ao Aeroporto do Kuwait Causa Danos Graves e Feridos

Drones e mísseis iranianos atingiram o Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Kuwait, provocando danos severos e feridos. As forças do Kuwait estão em alerta máximo enquanto os EUA relatam interceptação de mísseis iranianos e realizam contra-ataques na ilha de Qeshm.
Um ataque coordenado com drones e mísseis iranianos atingiu o Aeroporto Internacional do Kuwait na madrugada desta quarta-feira, causando danos severos ao Terminal 1 e resultando em feridos.
De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa do Kuwait, Coronel Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a agressão, qualificada como criminosa, foi executada por várias aeronaves não tripuladas inimigas. O comunicado oficial revelou que o edifício do terminal sofreu "danos materiais graves" e que algumas pessoas ficaram feridas, sendo imediatamente socorridas. As forças armadas kuwaitianas estão em estado de alerta máximo, coordenando com as autoridades competentes para lidar com qualquer eventualidade e garantir a segurança e estabilidade nacionais.
Este incidente ocorre em um contexto de tensões regionais elevadas. Anteriormente, as forças armadas dos Estados Unidos informaram que dois mísseis iranianos disparados contra o Kuwait não atingiram seus alvos ou se desintegraram em voo, enquanto três mísseis lançados contra o Bahrein foram interceptados por sistemas de defesa americanos e bahrainitas. O Comando Central dos EUA afirmou que o Irã tentou atingir países vizinhos com mísseis balísticos, mas todos falharam.
Em retaliação, os EUA conduziram operações militares na ilha de Qeshm, destruindo sistemas de lançamento e derrotando Several drones e mísseis balísticos iranianos. A escalada militar é parte de um confronto mais amplo que se intensificou após o anúncio do presidente Donald Trump, em 28 de fevereiro, de um "ataque de grande escala" contra o Irã.
Ele justificou a ação como necessária para eliminar ameaças iminentes do regime iraniano, incluindo seu programa nuclear, que tem sido um ponto constante de atrito e tem dificultado recentes negociações para um novo acordo. O conflito gerou milhares de mortes no Irã, danificou infraestrutura cultural e museus, e levou o Irã a retaliar em toda a região, bloqueando o estratégico Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.
Enquanto os EUA e o Irã mantinham canais diplomáticos abertos, Trump acusou o Irã de rejeitar "todas as oportunidades" de abandonar suas ambições nucleares. A onda de protestos populares no Irã, alimentada por crise econômica, precedeu o início dos combates, adicionando camadas de instabilidade a um cenário já volátil. A comunidade internacional observa com preocupação a possibilidade de uma guerra regional de grande escala
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