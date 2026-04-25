Ataque Hacker Desvia R$ 12 Milhões de Contas da Prefeitura de Jaraguá do Sul

Um ataque cibernético resultou no desvio de R$ 12 milhões de contas municipais em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A prefeitura bloqueou R$ 28 milhões após identificar a fraude, que inicialmente visava R$ 40 milhões. As investigações estão em andamento.

A administração municipal de Jaraguá do Sul, localizada no estado de Santa Catarina, confirmou ter sido vítima de um sofisticado ataque cibernético que resultou no desvio de aproximadamente doze milhões de reais de contas bancárias municipais.

A fraude, que inicialmente visava a apropriação indébita de quarenta milhões de reais, foi detectada após movimentações atípicas identificadas pela equipe de contabilidade da prefeitura. Apesar da rápida ação da equipe técnica, que conseguiu bloquear cerca de vinte e oito milhões de reais, uma parcela significativa dos recursos já havia sido transferida antes que a situação pudesse ser totalmente controlada.

Este incidente representa um golpe significativo para as finanças públicas do município e levanta sérias questões sobre a segurança dos sistemas financeiros utilizados pela administração pública. Jaraguá do Sul, situada a aproximadamente cento e oitenta quilômetros da capital catarinense, Florianópolis, é reconhecida como um importante centro industrial no estado. A cidade, que ganhou a alcunha de 'cidade dos bilionários' devido à concentração de grandes empresas em seu território, abriga empresas de destaque nacional e internacional.

Entre elas, a WEG, uma multinacional líder na produção de motores elétricos e geradores, e a Malwee, uma renomada indústria têxtil especializada na fabricação de roupas e vestuário. A presença dessas e de outras empresas contribui significativamente para a economia local e para a geração de empregos na região. O ataque cibernético, portanto, não apenas impacta as finanças municipais, mas também pode ter repercussões indiretas na atividade econômica da cidade.

A prefeitura está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais para identificar os responsáveis pelo ataque e recuperar os recursos desviados. A investigação busca determinar a origem do ataque, os métodos utilizados pelos criminosos e a extensão total dos danos causados. O ataque hacker veio à tona na manhã de quinta-feira, dia 23, quando o setor de contabilidade da prefeitura identificou uma série de movimentações financeiras incomuns nas contas do município.

Uma verificação interna detalhada revelou tentativas de transferências e pagamentos que não seguiam os procedimentos legais estabelecidos pela administração pública. Diante da gravidade da situação, a prefeitura imediatamente iniciou o bloqueio das operações financeiras e acionou as autoridades competentes. Uma análise minuciosa realizada pela equipe de tecnologia da prefeitura descartou a possibilidade de falha interna ou uso indevido de credenciais de servidores municipais.

'Ficou evidente que houve um acesso externo ao software da instituição bancária responsável pela realização dos pagamentos', afirmou o chefe de gabinete, João Berti, em comunicado oficial publicado no site da prefeitura. Segundo a administração municipal, os criminosos realizaram três tentativas de desvio de recursos.

'Conseguimos bloquear manualmente cerca de 95% das tentativas a partir do momento em que identificamos a situação, mas algumas movimentações já haviam sido realizadas anteriormente', explicou Berti. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunicou o incidente à Polícia Federal, aguardando agora os desdobramentos legais e a conclusão das investigações para recuperar os valores desviados. A prefeitura expressou confiança na recuperação dos recursos e na responsabilização dos culpados





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