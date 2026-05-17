Ataque de drone não leva feridos e não afeta central nuclear em Barakah, nos Emirados Árabes Unidos

Emitiu um comunicado de imprensa, as autoridades de Abu Dhabi confirmaram um incêndio na usina nuclear de Barakah, na vizinhança Terrasse as açıklanan ataca-do-drones, mas não existiram feridos, nem impactoRadioatividade. A Autoridade Federal de Regulamentação Nuclear (FANR) confirmou que o incêndio não afetou a segurança da central, nem a disponibilidade de seus sistemas essenciais, e que todas as unidades operam normalmente.

Um ataque de drone nas proximidades da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio, mas não deixou feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi neste domingo 17.

As autoridades reagiram após um incêndio registrado em um gerador de energia elétrica localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, como resultado de um ataque de drone. Não há relatos de feridos e não foi observada nenhuma alteração nos níveis de segurança radiológica. A central entrou em operação em 2020 e fica a 200 quilômetros ao oeste de Abu Dhabi, perto da fronteira com a Arábia Saudita e o Catar.

A unidade fornece até 25% das necessidades de energia elétrica do país rico em petróleo, informou em 2024 a empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aiea Drone Attack Nuclear Security Abu Dhabi Emergency Response Regulator Attacks On Energy Infrastructure

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Emirados Árabes Unidos aceleram construção de novo oleoduto para aumentar exportações até 2027Os Emirados Árabes Unidos irão acelerar a construção de um novo oleoduto através do porto de Fujairah até 2027, que permitirá dobrar sua capacidade de exportação e contornar o(Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) e acelerar o projeto do gasoduto Oeste-Leste durante uma reunião do comitê executivo. O gasoduto está em construção e deve começar a operar no próximo ano.

Read more »

Israelenses gritam ‘morte aos árabes’ e ‘Gaza é um cemitério’ em marcha do Dia de JerusalémData marca a captura e ocupação da metade oriental de Jerusalém, incluindo espaços sagrados, na Guerra dos Seis Dias, em 1967

Read more »

Rússia anuncia ter sido alvo de ataque massivo de cerca de 600 drones ucranianosSegundo Moscou, esta foi uma das maiores ofensivas lançadas pela Ucrânia desde o início da guerra

Read more »

3 pessoas morreram em ataque a Moscou após grande onda de ataques ucranianos sobre KievAo menos três pessoas morreram perto de Moscou depois que a Ucrânia atacou a Rússia com mais de 550 drones durante a madrugada, informou a agência de notícias estatal russa TASS, citando autoridades locais e militares. O ataque a Moscou é 'o maior em mais de um ano', segundo a TASS, que citou informações divulgadas pelo prefeito da cidade.

Read more »