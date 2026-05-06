Ataque com míssil e drone ucraniano deixa 2 mortos na Rússia

O ataque ocorreu na região da Chuváchia, na Rússia, e deixou 2 mortos e 34 feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque teve como alvo vários alvos, incluindo instalações do complexo militar-industrial na Chuváchia.

Duas pessoas morreram em um ataque com míssil de longo alcance e drone ucraniano na região da Chuváchia , na Rússia , na terça-feira (5). Outras 34 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo uma criança, segundo a agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

A região da Chuváchia declarou estado de emergência após o ataque com mísseis e drones. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque teve como alvo vários alvos, incluindo instalações do complexo militar-industrial na Chuváchia. Ele acrescentou, em uma declaração nas redes sociais, que as sanções de longo alcance da Ucrânia continuam a fornecer uma resposta totalmente justa aos ataques russos.

No total, o Ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado 289 drones lançados pela Ucrânia durante a noite de terça-feira. Um alerta de mísseis também foi acionado durante a noite na região russa de Khanty-Mansiysk, a cerca de 1.200 milhas da fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador da região.

A notícia surge no momento em que Moscou se prepara para sediar o desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio, para comemorar a derrota da Alemanha nazista – um evento que tem sido alvo de preocupações com a segurança e que foi reduzido, deixando de incluir a exibição de armamento pesado. Segundo mensagens obtidas pela CNN, os moradores de Moscou também foram alertados por operadoras de telecomunicações e bancos locais sobre possíveis restrições à internet móvel e ao envio de mensagens de texto nesta semana, em função do período que antecede o desfile.

Desde o início de março, as frequentes interrupções na internet móvel têm afetado o cotidiano, inclusive nas maiores cidades da Rússia, intensificando o controle sobre o já restrito espaço informacional do país. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia indicado que a ameaça e o sucesso recente de ataques ucranianos de longo alcance foram uma das motivações para as medidas de segurança adicionais.

O Kremlin também reforçou a segurança pessoal do presidente Vladimir Putin, segundo um relatório de uma agência de inteligência europeia obtido pela CNN. A Rússia também anunciou um cessar-fogo unilateral para marcar as comemorações do Dia da Vitória, em vigor de 8 a 9 de maio. O Ministério da Defesa russo afirmou esperar que Kiev respeite o cessar-fogo e ameaçou retaliar contra a Ucrânia caso as comemorações do feriado sejam interrompidas.

Zelensky afirmou no X que não havia recebido um 'apelo oficial' em relação ao cessar-fogo. O presidente ucraniano, no entanto, anunciou seu próprio cessar-fogo unilateral a partir desta quarta-feira (6). Acreditamos que a vida humana é muito mais valiosa do que qualquer 'celebração' de aniversário. Nesse sentido, estamos anunciando um regime de cessar-fogo a partir das 00h00 da noite de 5 para 6 de maio, disse Zelensky, acrescentando que a Ucrânia agiria de forma recíproca 'a partir desse momento'.

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary 'celebration'. In this regard, we are announcing a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 202





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