Ataque cibernético dispara alertas falsos da Defesa Civil no Brasil

Sistema de alertas de emergência da Defesa Civil foi invadido na madrugada, resultando no envio de mensagens fraudulentas para várias regiões do país. O Ministério da Integração investiga o caso com a Polícia Federal.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional divulgou informações oficiais sobre um incidente de segurança cibernética ocorrido na plataforma de envio de alertas da Defesa Civil , conhecida como Defesa Civil Alerta.
De acordo com as autoridades, entre nove e dez alertas foram disparados de forma fraudulenta durante um ataque ao sistema, que culminou com a interrupção do serviço às 1h30 deste sábado (20). O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, detalhou que os invasores realizaram múltiplos disparos, utilizando cadastros diferentes para contornar as medidas de bloqueio.
Foram emitidos nove alertas via Cell Broadcast, tecnologia que exibe mensagens em pop-up diretamente na tela dos celulares, e um alerta adicional por SMS. O conteúdo enviado era falso e não foi autorizado pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A mensagem de emergência foi recebida por usuários em diversas regiões do país, gerando preocupação e confusão, especialmente por se tratar de um canal oficial de comunicação para desastres.
Em nota, o Ministério reforçou que as autoridades competentes não emitiram tais alertas e que a ferramenta foi rapidamente tirada do ar para conter o dano. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Federal, acionada para apurar a origem do ataque e identificar os responsáveis. Este incidente evidencia a vulnerabilidade de sistemas críticos de comunicação pública a ataques cibernéticos e levanta questões sobre a segurança de infraestruturas essenciais para a proteção da população em situações de emergência
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