Ataque armado em Teotihuacán resulta em morte e pânico em sítio arqueológico no México

Um tiroteio na Pirâmide da Lua, em Teotihuacán, causou a morte de uma turista canadense e deixou sete feridos; o agressor cometeu suicídio no local.

Um trágico episódio de violência abalou o sítio arqueológico de Teotihuacán , um dos destinos turísticos mais icônicos do México e Patrimônio Mundial da UNESCO, quando um homem armado abriu fogo contra visitantes nas imediações da Pirâmide da Lua. O incidente, que ocorreu por volta do meio-dia, resultou na morte de uma mulher de nacionalidade canadense e no suicídio do agressor logo após o ataque.

A situação gerou pânico imediato entre centenas de turistas que exploravam o complexo histórico, forçando uma rápida resposta das forças de segurança do Estado do México. Segundo as autoridades locais, o suspeito, um homem jovem cuja identidade ainda não foi plenamente esclarecida, teria iniciado uma discussão com outros frequentadores antes de sacar a arma e começar a disparar de forma indiscriminada a partir de um dos níveis superiores da estrutura antiga. O impacto do ataque deixou diversos feridos, mobilizando equipes de resgate e o sistema de saúde IMSS Bienestar. Conforme balanços oficiais, sete pessoas foram encaminhadas a hospitais próximos com quadros clínicos variados: quatro indivíduos sofreram lesões diretas por disparos de arma de fogo, enquanto outros sofreram fraturas, torções ou crises de ansiedade severa decorrentes do trauma. O chefe de polícia local, Cristóbal Castañeda, confirmou que entre as vítimas atingidas estão cidadãos de diferentes países, incluindo a Colômbia, Canadá e Rússia, o que elevou a gravidade diplomática do ocorrido. O agressor, que foi flagrado em vídeos amadores caminhando armado pela pirâmide enquanto pessoas tentavam se proteger, tirou a própria vida instantes depois de cometer o ato criminoso, deixando para trás um cenário de perplexidade e horror em um local que deveria ser dedicado à cultura e à preservação da história humana. Testemunhas que estavam presentes no momento do tiroteio descreveram cenas de caos absoluto. Laura Torres, uma das visitantes que presenciou o ataque, relatou que o atirador chegou a permitir que algumas pessoas se retirassem do topo da estrutura, mas abriu fogo contra as que permaneciam na plataforma, disparando mais de 20 tiros de forma sequencial. Agentes da Guarda Nacional e peritos da Procuradoria-Geral do Estado do México isolaram a área para coletar evidências, incluindo a arma de fogo, munições e uma arma branca encontrada junto ao corpo do atirador. As autoridades mexicanas, incluindo membros do Ministério do Interior e do Ministério da Cultura, já iniciaram um processo investigativo rigoroso para determinar a motivação e as circunstâncias exatas do evento. Enquanto o complexo arqueológico permanece sob monitoramento reforçado, o governo expressou profunda solidariedade às famílias afetadas e garantiu que todo o apoio necessário está sendo oferecido às vítimas estrangeiras através de suas respectivas embaixadas, em meio ao debate sobre a necessidade de reforçar a segurança em grandes espaços de visitação pública no país





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