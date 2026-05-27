Ataque aéreo em Sebastopol: defesa russa abate mais de 20 drones ucranianos

Na madrugada desta quarta-feira, defesas aéreas russas na Crimeia abateram mais de 20 drones ucranianos e interceptaram mísseis Storm Shadow. Danos materiais foram registrados, sem vítimas. A Rússia convocou embaixadores britânico e francês em protesto. Outros ataques deixaram feridos em Taganrog e na Ucrânia.

Na madrugada desta quarta-feira, as unidades de defesa aérea russas no porto de Sebastopol, na Crimeia ocupada desde 2014, abateram mais de 20 drones ucranianos, conforme informou o governador da cidade, Mikhail Razvozhayev, por meio do Telegram.

A Ucrânia também teria utilizado mísseis de cruzeiro Storm Shadow, fabricados por um consórcio franco-britânico, no ataque contra a base naval. Segundo Razvozhayev, não houve vítimas, mas alguns prédios foram danificados, incluindo um escritório regional do banco central e um edifício residencial de oito andares. Os destroços dos drones e mísseis causaram estilhaços e pequenos incêndios, rapidamente controlados pelas equipes de emergência.

A Rússia, que anexou a Crimeia em 2014 após um referendo considerado ilegal pela comunidade internacional, já havia alertado que o uso de armas ocidentais contra seu território seria considerado uma escalada grave. Em resposta ao ataque, o Ministério das Relações Exteriores russo convocou os embaixadores do Reino Unido e da França para protestar contra o fornecimento e autorização do uso dos mísseis Storm Shadow pela Ucrânia.

A diplomacia russa classificou a ação como uma participação direta dos países da OTAN no conflito, ameaçando retaliações. Em outro incidente na mesma região, duas pessoas ficaram feridas na cidade portuária de Taganrog, no sul da Rússia, a leste da fronteira com a Ucrânia, devido a fragmentos de um drone abatido durante a noite, segundo a agência Interfax, citando o Ministério da Defesa russo.

As autoridades locais informaram que os feridos foram levados a hospitais e não correm risco de vida. Enquanto isso, na Ucrânia, ataques russos nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia deixaram 21 pessoas feridas, conforme relatos de autoridades regionais no Telegram. Os bombardeios atingiram áreas residenciais e infraestruturas civis, danificando janelas de um apartamento em um prédio alto e cinco casas particulares no distrito municipal de Tuapse, sem causar vítimas fatais.

Equipes de resgate e reparo foram mobilizadas para auxiliar os afetados e restaurar serviços essenciais. No campo militar, a Rússia afirmou na terça-feira que suas forças assumiram o controle de mais dois assentamentos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, enquanto as Forças Armadas ucranianas relataram ataques contra concentrações de tropas russas, pontos de controle de drones e sistemas de artilharia.

O Ministério da Defesa russo declarou que, em 24 horas, suas forças atacaram diversas áreas ucranianas, visando locais de produção, armazenamento, lançamento e comando de drones usados pelos militares ucranianos, bem como pontos de implantação temporária de formações armadas e mercenários estrangeiros. O Estado-Maior da Ucrânia, por sua vez, afirmou ter atingido alvos militares russos em várias frentes, incluindo depósitos de munição e centros logísticos. Além dos combates, a população civil enfrenta consequências graves.

O Ministério da Energia da Ucrânia informou que moradores de diversas regiões, incluindo Zaporizhzhia, sofreram cortes de energia devido ao conflito em curso e aos bombardeios russos contra instalações energéticas ucranianas. Equipes de reparo estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de eletricidade, mas a situação permanece crítica, com apagões programados sendo implementados para aliviar a pressão sobre o sistema.

Organizações humanitárias alertam para o impacto dos cortes de energia em hospitais, escolas e no abastecimento de água potável, agravando a crise humanitária já existente. A escalada dos ataques com drones e mísseis de longo alcance marca uma nova fase do conflito, que completa mais de dois anos.

Analistas apontam que o uso de armas ocidentais, como os Storm Shadow, dentro do território russo reconhecido internacionalmente (incluindo a Crimeia) aumenta o risco de uma confrontação direta entre a OTAN e a Rússia. Enquanto isso, ambos os lados continuam a sofrer perdas materiais e humanas, sem perspectivas imediatas de cessar-fogo. A comunidade internacional acompanha com preocupação os desdobramentos, enquanto sanções e ajuda militar continuam a moldar o cenário do conflito





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