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Ataque a tiros durante jantar de Trump em Washington D.C. expõe falhas na segurança

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Ataque a tiros durante jantar de Trump em Washington D.C. expõe falhas na segurança
Donald TrumpAtaque A TirosSegurança
📆4/27/2026 12:36 AM
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O evento anual que reunia jornalistas e autoridades nos EUA foi interrompido por disparos, causando pânico e revelando vulnerabilidades na proteção do local. Relatos de repórteres detalham o caos e a resposta dos agentes de segurança.

O evento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que reuniu jornalistas e autoridades em Washington D.C. , foi marcado por um ataque a tiros que causou pânico entre os presentes.

O jantar, realizado no hotel Washington Hilton, localizava-se em um salão situado dois andares abaixo da entrada principal. O percurso até o local exigia que os convidados passassem por um raio-x de segurança, mas, conforme relatado pela repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, não havia revista corporal ou verificação de documentos. Bastava apresentar o convite físico para ter acesso ao evento.

O salão, que acomodava cerca de 2.500 pessoas, era decorado com mesas enfileiradas e um palco central onde Trump e a primeira-dama estavam sentados ao lado de autoridades como o vice-presidente JD Vance e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. A equipe da TV Globo estava posicionada perto da porta, mais distante do palco. Durante a cerimônia, por volta das 20h30, o som de disparos interrompeu o evento.

A repórter Raquel descreveu o momento como caótico, com convidados se escondendo sob as mesas e agentes do Serviço Secreto invadindo o local. A transmissão ao vivo captou a confusão, com autoridades no palco tentando entender o que acontecia. A primeira-dama parecia questionar a situação, enquanto agentes armados correram para proteger os integrantes do governo.

O diretor do FBI, Kash Patel, que estava próximo à equipe da TV Globo, se agachou enquanto um agente permanecia ao seu lado com a arma em punho. Um a um, os membros do governo foram escoltados para fora, começando por JD Vance. Trump, que chegou a tropeçar, foi reerguido e retirado do salão por agentes com armas mais pesadas. O evento, realizado desde 1921, é uma celebração da liberdade de imprensa e de expressão, reunindo jornalistas e autoridades.

O ataque gerou condenações de líderes mundiais e levantou questões sobre falhas na segurança, já que não havia barreiras de proteção nas entradas do hotel. O atirador foi preso perto da escada que dava acesso à porta central do salão, onde o jantar estava sendo realizado

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Donald Trump Ataque A Tiros Segurança Washington D.C. Liberdade De Imprensa

 

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