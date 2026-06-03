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Ataque a ônibus em Donetsk controlado pela Rússia mata sete e fere onze

Guerra News

Ataque a ônibus em Donetsk controlado pela Rússia mata sete e fere onze
ÔnibusDonetskAtaque Drone
📆6/3/2026 9:47 AM
📰CNNBrasil
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Noticia detalha o ataque a ônibus na região de Donetsk que causou morte e feridos, as acusações mútuas entre Rússia e Ucrânia e o contexto mais amplo do conflito.

Um ataque com drones atingiu um ônibus na região de Donetsk , controlada pela Rússia , resultando na morte de pelo menos sete pessoas e ferindo outras onze.

O incidente ocorreu nesta quarta-feira (3) e foi comunicado por Denis Pushilin, chefe da região indicado pelo Kremlin, em sua conta no Telegram. O veículo, que transportava passageiros, realizava a rota entre Moscou e Simferopol, na Crimeia, território que está sob ocupação russa desde 2014. Em resposta, o Comitê Estatal de Investigação da Rússia abriu um inquérito criminal classificando o ocorrido como um "ataque terrorista", de acordo com a porta-voz Svetlana Petrenko, citada pela agência TASS.

Este episódio se insere em um contexto de escalada das hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia, com ambos os lados trocando ataques que frequentemente envolvem civis. A Rússia, na semana anterior, havia Warnado que iniciaria "ataques sistemáticos" contra alvos em Kiev em represália ao que considerou um devastador ataque com drones ucranianos contra uma refinaria e um depósito de combustível em território russo.

O presidente Vladimir Putin declarou na segunda-feira (1º) que Kiev "abriu uma nova página em uma série de crimes", referindo-se não apenas ao ataque ao ônibus, mas também a um ataque a um prédio de apartamentos na região de Kherson, controlada pela Rússia. Por sua vez, a Ucrânia alegou ter atingido um centro de comando de drones na área, negando que o alvo fosse civis ou estudantes.

A guerra, que teve início com a invasão em larga escala pela Rússia em fevereiro de 2022, já se estende por mais de dois anos e deixou marcas profundas. A Rússia控制 atualmente cerca de um quinto do território ucraniano, incluindo a Crimeia e partes das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Embora ambos os lados neguem intencionalmente alvejar civis, milhares de moradores perderam a vida, e a maioria das vítimas civis são ucranianas.

Além disso, estima-se que milhares de soldados tenham morrido na linha de frente, mas nenhuma das partes divulga números oficiais de baixas militares. O conflito continua a gerar crises humanitárias e a desafiar as tentativas de mediação internacional, enquanto ataques a infraestruturas civis e alvos militares se tornam rotina nas áreas de combate

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