Atalanta vs Bologna: O que aconteceu no jogo

O jogo entre Atalanta e Bologna terminou com uma vitória do time da casa por 2 a 1. Berat Djimsiti, de cabeça, e Nikola Krstovic, de pênalti, marcaram os gols da Atalanta. Juan Miranda, de falta, e Federico Bernardeschi, de cruzamento, marcaram os gols do Bologna.

Oportunidade perdida Berat Djimsiti (Atalanta), de cabeça do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Charles De Ketelaere com um cruzamento após escanteio. Jonathan Rowe (Bologna) sofre uma falta no campo defensivo.

Oportunidade perdida Eivind Helland (Bologna), de cabeça do meio da área. Assistência de Juan Miranda com um cruzamento após escanteio. Mão de Nicola Zalewski (Atalanta). Finalização bloqueada, Nikola Krstovic (Atalanta) finalização com o pé direito do meio da área.

Impedimento, Bologna. Juan Miranda tentou um passe em profundidade que encontrou Federico Bernardeschi em posição irregular. Falta cometida por Marten de Roon (Atalanta). Falta cometida por Giacomo Raspadori (Atalanta).

Impedimento, Atalanta. Honest Ahanor tentou um passe em profundidade que encontrou Nikola Krstovic em posição irregular. Escanteio, Bologna. Cedido por Honest Ahanor.

Falta cometida por Nicola Zalewski (Atalanta). Finalização bloqueada, Nikola Krstovic (Atalanta) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Davide Zappacosta com um cruzamento





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atalanta Vs Bologna Jogo Vitória Berat Djimsiti Nikola Krstovic Juan Miranda Federico Bernardeschi Marcar Falta Cruzamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casas Bahia anuncia João Gomes como embaixador e traz de volta o BaianinhoNo próximo domingo, a marca reúne o cantor e o personagem num evento em São Paulo que marca o retorno de um dos símbolos mais reconhecidos da publicidade brasileira

Read more »

Ypê suspende fabrico e recolhimento de produtos da marca: Ypê mantém atendimento aos consumidoresA Anvisa determinou a suspensão da fabricação e recolhimento de produtos da marca Ypê. A empresa aumentou o atendimento aos consumidores interessados em trocas ou ressarcimentos dos produtos comprados com lote final 1.

Read more »

Fachin marca julgamento de processos após cobrança de Gilmar por mensagem | BlogsDecano listou análises suspensas pelo colega e afirmou que a não decisão de temas relevantes vai se tornando marca de sua presidência

Read more »

Bombeiros em Modena: Oito feridos em alta velocidade; motorista detido e está sendo interrogado.O incidente ocorreu no Largo Porta Bologna, quando um veículo que trafegava em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade atingiu vários pedestres. O motorista tentou fugir, esfaquear uma pessoa e foi detido.

Read more »