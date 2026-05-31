Astrid Fontenelle passa por atendimento de emergência após inflamação causada por espinha

A apresentadora de 65 anos foi hospitalizada após uma espinha machucar e entalar seu estômago. Ela precisou passar por uma endoscopia e ficou em jejum por algumas horas.

Astrid Fontenelle passou por atendimento de emergência após inflamação causada por espinha. A apresentadora de 65 anos foi hospitalizada após uma espinha machucar e entalar seu estômago.

Ela precisou passar por uma endoscopia e ficou em jejum por algumas horas. A inflamação foi causada por uma espinha que entalou seu estômago e ela precisou ser atendida de emergência. Apesar do susto, Astrid está se recuperando em casa e segue com os planos de se recuperar. A publicação recebeu mensagens de apoio de amigos e seguidores, incluindo Eliana, Didi Wagner e Angelica Huck.

A apresentadora é conhecida por seus programas na MTV Brasil e na TV Globo, como o Saia Justa e o Chegadas e Partidas





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