Aston Villa e Freiburg decidem o título da Liga Europa em Istambul

O Aston Villa e o Freiburg vão decidir o título da Liga Europa no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), em Istambul. Após 44 anos, o Aston Villa volta a disputar uma final europeia, enquanto o Freiburg, por sua vez, nunca conquistou um título nacional relevante. O jogo de ida do Aston Villa foi vencido por 1 a 0, enquanto o Freiburg perdeu o jogo de ida por 2 a 1. O futebol inglês pode ter dois campeões europeus na temporada 2025/26, com o Arsenal decidindo o título da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
O Aston Villa e o Freiburg vão decidir o título da Liga Europa no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), em Istambul . O time inglês venceu o Nottingham Forest por 4 a 0 e conseguiu reverter a derrota do jogo de ida para garantir a vaga na decisão, enquanto os alemães venceram o Braga por 3 a 1 e também reverteu a derrota da primeira partida.
Após 44 anos, o Aston Villa volta a disputar uma final europeia. No jogo de ida, os Villans perderam para o Nottingham Forest por 1 a 0 e, por isso, precisavam vencer em casa. Sob a presença do Príncipe William, golearam por 4 a 0 e garantiram a vaga na decisão. Coincidentemente, vão decidir o título contra um alemão.
Em 1982, venceram o Bayern de Munique por 1 a 0, na final da Liga dos Campeões. Príncipe William acompanhou a vitória do Aston Villa. Já o Freiburg, por sua vez, perdeu o jogo de ida para o Braga por 2 a 1. Jogando em casa, o time alemão venceu por 3 a 1 e conseguiu classificar com a vitória no placar agregado por 4 a 3.
O modesto time da região de Breisgau, na Alemanha, nunca conquistou um título nacional relevante e pode conquistar o maior título de sua história. Pelo segundo ano consecutivo, a Inglaterra pode ter um campeão da Liga Europa. Na temporada passada, o Tottenham venceu o Manchester United na final inglesa.
Além disso, o futebol inglês pode ter dois campeões europeus na temporada 2025/26. Isso porque o Arsenal vai decidir o título da Liga dos Campeões contra o atual campeão Paris Saint-Germain, da França
