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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Afasta Deputada Estadual Thiago Rangel

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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Afasta Deputada Estadual Thiago Rangel
Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio De JanAlerjThiago Rangel
📆5/13/2026 11:10 AM
📰cartacapital
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Thiago Rangel, que fez diversas postagens em apoio ao ex-presidente da Alerj e à pré-candidata a governador, foi afastado das funções públicas durante a investigação criminal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj , afastou o deputado estadual Thiago Rangel , conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi preso na última semana durante a quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal , que investigava fraudes na compra de materiais e contratação de serviços pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

As apurações revelaram um possível esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada

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