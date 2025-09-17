Assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes: specialists apontam para poder do PCC e demonstração de força

O assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, antigo combatente do PCC, é visto como uma demonstração de força do crime organizado. Especialistas apontam para a alta qualificação do crime e a possível participação do PCC.

O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, na Praia Grande, é visto por especialistas como uma demonstração de força do crime organizado, possivelmente do PCC . Fontes, que temia por sua vida, dedicou sua carreira ao combate ao PCC e era um alvo conhecido. O crime, com características profissionais, ressalta a influência do crime organizado na região e no país, e levanta questões sobre a proteção de ex-servidores do Estado.

**Rafael Alcadipani**, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista em organizações policiais e segurança pública, entende que a execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil deve ser lida como um recado e uma demonstração de força do crime organizado em São Paulo. Se confirmada a autoria do ataque à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), o episódio indica o retorno de ações de maior impacto midiático que foram comuns, por exemplo, no início dos anos 2000. — Como estamos vivendo esse movimento de máfia, é muito comum eles fazerem ações específicas para gerar esse temor. Precisamos aguardar para saber se, de fato, a responsabilidade é do PCC, mas tem muito cheiro, pelo modus operandi. Acredito que eles estão querendo mostrar força, atuando pelo medo. Deixando claro que, assim, “não se metam com a gente que vai ter problema”. Fontes dedicou a sua carreira a enfrentar o PCC e era o delegado-geral do estado em 2019, quando o criminoso Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido Marcola, e outras 14 lideranças do grupo foram transferidos de Presidente Venceslau, em São Paulo, para uma penitenciária de segurança máxima em Brasília, o que fortalece essa linha de investigação. Ele foi “jurado de morte” à época. Pesquisadores da área da segurança pública fazem um paralelo da morte do delegado com a execução do delator Antonio Vinicius Gritzbach, em plena luz do dia, no Aeroporto de Guarulhos no ano passado. **Carolina Ricardo**, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, diz que o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, assim como a execução de Gritzbach, sugerem tentativas de intimidação do aparato policial como se viu nos anos de 2006 e 2012. Mas, caso confirmada a autoria do ataque como sendo de integrantes do PCC, há uma atualização de método, com um direcionamento muito claro dos potenciais alvos. — As imagens mostram um nível de planejamento muito sofisticado, diferentemente do mata-mata de antigamente, quando as pessoas tinham medo até de andar na rua por causa dos tiroteios — lembra. Em 2006, por exemplo, 564 pessoas morreram num espaço de apenas 10 dias após uma série de ataques do PCC, incluindo 59 agentes públicos. A letalidade ficou três ou quatro vezes acima do esperado para o período, segundo análise da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela defende uma resposta à altura do estado que passa por integrar as polícias, acrescentando esforços da Polícia Federal, por exemplo, à força-tarefa, o fortalecimento das corregedorias para garantir que agentes não estejam envolvidos, como ficou comprovado no caso Gritzbach, e trabalho de inteligência. Segundo ela, a resposta não pode vir de maneira desordenada como nas Operações Escudo e Verão no litoral paulista, ineficientes em coibir o crime organizado, e sim à semelhança da Carbono Oculto, recentemente deflagrada. **Luis Flavio Sapori**, especialista em segurança pública e professor da PUC Minas, diz que não há dúvidas de que foi uma situação de execução do crime profissional, e que investigar a motivação é fundamental, já que pode haver relação com o trabalho que Fontes exercia atualmente, de secretário municipal de Administração da Praia Grande. — Foi um assassinato muito técnico, o jeito que o carro para, a técnica, as armas usadas, foi muito similar à execução do Vinícius Gritzbach, no Aeroporto de Guarulho





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

PCC Criminosos Assassinato Delegado Segurança Pública

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Delegado Ruy Ferraz Fontes ajudou a prender Marcola e combateu PCCEle foi executado a tiros em Praia Grande, litoral paulista

Consulte Mais informação »

Ex-delegado geral de São Paulo é executado a tiros no litoral do estadoRuy Ferraz Fontes era conhecido por sua atuação contra o Primeiro Comando Capital (PCC)

Consulte Mais informação »

Quem era Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado inimigo do PCC que foi executadoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Derrite lamenta morte de Ruy Ferraz Fontes e anuncia força-tarefa para prender assassinosEx-delegado-geral da Polícia Civil foi morto em Praia Grande, no litoral paulista; criminosos usaram fuzis na ação

Consulte Mais informação »

O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SPInvestigação do assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, morto em emboscada na Praia Grande em 15/9/2025, mobiliza força-tarefa na Baixada Santista. O crime pode estar ligado a máfia ou licitações.

Consulte Mais informação »

Governo de SP cria força-tarefa para prender assassinos de ex-delegado-geral Ruy Ferraz FontesSecretário da Segurança Guilherme Derrite anunciou prioridade máxima nas investigações, com apoio do Gaeco e determinação do governador Tarcísio de Freitas

Consulte Mais informação »