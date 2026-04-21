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As sombras e inseguranças: O custo político do estilo impulsivo de Trump no conflito com o Irã

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As sombras e inseguranças: O custo político do estilo impulsivo de Trump no conflito com o Irã
Donald TrumpIrãGeopolítica
📆4/21/2026 8:20 AM
📰JornalOGlobo
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Uma análise detalhada sobre como os medos internos e a instabilidade emocional de Donald Trump moldaram a tomada de decisões em crises militares, baseada em relatos dos bastidores da Casa Branca durante tensões com o Irã.

Relatos recentes divulgados pelo Wall Street Journal lançam uma luz reveladora sobre a instabilidade psicológica e as inseguranças estratégicas que fundamentam o estilo de gestão do ex-presidente Donald Trump , especialmente em momentos de crise militar. O texto detalha como, sob a fachada de uma postura assertiva e muitas vezes hostil, o líder americano escondia temores profundos quanto ao impacto político de suas decisões em cenários de conflito, especificamente na tensão crescente com o Irã.

O caso central narrado envolve a derrubada de um caça americano pela Guarda Revolucionária Islâmica, evento que desencadeou uma operação de resgate sob extrema pressão. Durante o período de incerteza sobre o destino de militares americanos, Trump teria demonstrado uma ansiedade aguda, verbalizando o medo de que um desfecho negativo pudesse comprometer irremediavelmente sua trajetória política, evocando constantemente o fantasma de Jimmy Carter e a crise dos reféns em Teerã no fim da década de 1970. A narrativa expõe uma dinâmica incomum na Casa Branca, onde assessores próximos adotaram estratégias para isolar o presidente de atualizações em tempo real durante a missão de resgate. A avaliação da equipe era de que o temperamento impulsivo de Trump, caracterizado por reações impacientes e pouco ponderadas, poderia ser contraproducente em uma operação de altíssima sensibilidade diplomática e militar. Este distanciamento intencional destaca uma falta de confiança sistêmica na estabilidade emocional do líder perante crises prolongadas. Enquanto os especialistas operacionais trabalhavam de forma técnica, Trump lidava com o estresse da situação fazendo comparações históricas, temendo que qualquer erro na condução do caso resultasse na mesma derrocada eleitoral sofrida por Carter, cujo governo foi marcado pela imagem de ineficiência e fraqueza na gestão da crise dos 444 dias de cativeiro dos americanos no Irã. O receio de ser visto como um presidente fraco tornou-se o motor de suas decisões. Após o sucesso da missão de resgate, o contraste entre a postura interna e a comunicação pública tornou-se evidente. Embora internamente pudesse demonstrar vulnerabilidade, Trump recorreu a uma retórica agressiva em suas redes sociais, utilizando palavrões e ameaças diretas de inferno contra o regime iraniano. Essa dualidade entre a hesitação nos bastidores e a beligerância nas plataformas digitais sublinha um padrão comportamental que permeou sua administração: a utilização do confronto verbal como ferramenta de compensação para fragilidades estratégicas. O episódio também evidenciou a pressão constante sobre a economia global, com o fechamento do Estreito de Ormuz elevando os preços dos combustíveis e complicando a aliança com potências europeias, que, segundo Trump, falharam em oferecer o apoio necessário. Em suma, o relato do Wall Street Journal pinta o retrato de um líder constantemente assombrado por seus antecessores, equilibrando-se entre o risco de uma guerra total de consequências imprevisíveis e o medo paralisante de que um erro de cálculo pudesse encerrar sua relevância política, tudo isso sob a constante observação de um mundo atento a cada movimento volátil de Washington

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