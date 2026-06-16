As mulheres dos atletas de futebol que ganharam visibilidade durante a Copa do Mundo são as 'selesposas' mais famosas do mundo. Elas acumulam milhões de seguidores nas redes sociais e faturam altos valores em publicidade.
As 'selesposas' mais famosas do mundo são as mulheres dos atletas de futebol que ganharam visibilidade durante a Copa do Mundo. Elas acumulam milhões de seguidores nas redes sociais e faturam altos valores em publicidade.
Georgina Rodríguez, casada com Cristiano Ronaldo, é a mais seguida com 72,9 milhões de seguidores no Instagram. Ela criou uma marca de roupas e fez um documentário para a Netflix sobre a própria vida. Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, é a segunda colocada com 39,4 milhões de seguidores. Ela é empresária e dona de uma escola infantil com métodos alternativos de educação.
Ester Expósito, namorada de Kylian Mbappé, é atriz e tem 24,1 milhões de seguidores. Ela faz parte da categoria das WAGs, mulheres famosas por terem uma carreira além do relacionamento com um atleta. Tini, namorada de Rodrigo de Paul, é a quinta na lista com 21,5 milhões de seguidores. Ela é cantora e foi a protagonista de 'Violetta', série infantojuvenil da Disney.
Bruna Biancardi, esposa de Neymar, é a quinta na lista com 15,3 milhões de seguidores. Ela compartilha a rotina familiar e se aventurou recentemente em um programa de culinária no Youtube. Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, é a nona na lista com 5,8 milhões de seguidores. Ela é influenciadora e já foi casada com outro jogador de futebol, Éder Militão.
Valentina Cervantes, modelo e esposa de Enzo Fernandéz, é a décima na lista com 3,2 milhões de seguidores. Ela fundou uma marca de roupas e o marido e as crianças estrelaram campanhas. As 'selesposas' mais famosas do mundo são mulheres que ganharam visibilidade durante a Copa do Mundo e acumulam milhões de seguidores nas redes sociais
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