As manhãs e as noites não existem mais: como é viver em um dos lugares mais quentes e úmidos do planeta

Reportagem mostra a rotina dos moradores de Banda, na Índia, onde as temperaturas chegam a 48°C. Trabalhadores ajustam seus horários, mercados fecham cedo e a busca por sombra domina o dia. A combinação de calor extremo e umidade torna a vida ainda mais difícil, agravada pela escassez de água e pela extração de areia.

As manhãs e as noites não existem mais. Em Banda, distrito do estado indiano de Uttar Pradesh, a luz do sol já castiga antes mesmo do café da manhã.

Em maio, essa região poeirenta atingiu o topo de um ranking nacional nada invejável: o lugar mais quente do país. Por mais de uma semana, as temperaturas oscilaram entre 47°C e 48°C, algo extraordinário até para os padrões locais. Os mais de 2 milhões de habitantes, em sua maioria agricultores, pedreiros, motoristas e outros trabalhadores ao ar livre, não têm escolha senão se adaptar. A vida foi reorganizada em torno do calor implacável.

No mercado de hortaliças de Atarra, a 30 quilômetros do centro, os agricultores chegam ao amanhecer com tomates, abóboras, pimentas e melões. Querem vender rápido e voltar para casa antes que o sol se torne insuportável.

"Olhem o sol", diz Himanshu, um comerciante, apontando para o horizonte. "São apenas 6h15, mas parece que são 8h ou 9h. " O calor encurta a vida útil dos produtos tanto quanto encurta o expediente. Uma caixa de tomates precisa ser vendida em um ou dois dias, senão estraga.

O mercado, que antes se estendia até o fim da manhã, agora começa a esvaziar às 8h. Às 10h, está quase deserto. Esse mesmo horário reduzido rege quase tudo em Banda. Entre o céu incandescente e o solo escaldante, as pessoas dedicam sua energia à busca por sombra e brisa, como observou o jornalista polonês Ryszard Kapuściński em outra paisagem ardente da África.

Pappu Verma, pedreiro, agora trabalha das 7h ao meio-dia e depois das 16h às 19h. As quatro horas no meio do dia são para esperar o pior passar.

"Ainda assim você tem que cumprir oito horas", afirma. "Trabalhe sem parar no sol ou pare e recomece, o pagamento é o mesmo. " O descanso o livra de dores de cabeça e tontura, mas estica seu dia para 12 ou 13 horas. "Se não fizesse assim, o que eu ganho seria gasto com remédio", comenta, dando de ombros.

Em um dia de semana passada, por volta das 14h, quando a temperatura chegou a 46°C, três trabalhadoras se abrigaram embaixo de um caminhão-pipa em uma rodovia sobre a ponte do rio Ken para almoçar à sombra do chassi. Uma delas, Shanti Devi, caminha seis quilômetros até o trabalho todas as manhãs e mais seis na volta. Seu almoço era pão com cebola, sal e picles.

"Se a gente levar legumes, estragam antes do meio-dia", explicou. O abrigo delas sobre o rio Ken era apropriado. O rio está no coração da luta de Banda contra o calor. Pesquisadores afirmam que a extração de areia e o esgotamento das águas subterrâneas enfraqueceram a capacidade do rio de refrescar a paisagem ao redor, criando um círculo vicioso: a escassez de água e as temperaturas extremas se reforçam mutuamente.

Os motoristas de tuk-tuk elétrico enfrentam tardes sem passageiros. Os comerciantes abrem antes do nascer do sol e fecham entre o meio-dia e as 16h. O número de clientes caiu pela metade. Vilarejos inteiros se refugiam em casa nas horas mais intensas, e só voltam a sair à noite.

Os celulares vibram repetidamente com alertas do governo sobre uma forte onda de calor.

"Fique alerta, seja cauteloso", advertem as mensagens. "Desde que a temperatura se intensificou, recebemos entre 15 e 20 casos por dia, em sua maioria crianças e idosos", afirma K. Kumar, superintendente médico-chefe do Hospital Distrital da Mulher. Em toda a Índia, o calor vem chegando cada vez mais não apenas como altas temperaturas, mas como uma combinação de calor e umidade que pressiona ainda mais o corpo humano.

Pesquisadores do clima consideram a planície indo-gangética - que se estende por boa parte do norte da Índia e inclui Uttar Pradesh - um dos pontos críticos emergentes do mundo para esse tipo de calor perigoso. A densidade populacional, a umidade abundante e o grande número de trabalhadores ao ar livre se combinam para criar condições em que até o trabalho rotineiro pode ser arriscado.

Uttar Pradesh é especialmente vulnerável devido à enorme população exposta às condições climáticas adversas, à dependência do trabalho ao ar livre e ao acesso limitado a sistemas de refrigeração para milhões de domicílios. Banda fica perto do Trópico de Câncer, latitude associada a alguns dos verões mais intensos do mundo.

A vida lá é uma luta constante contra o calor, onde as manhãs e as noites perderam seu significado, e cada dia é uma batalha pela sobrevivência sob o sol escaldante





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calor Extremo Índia Mudanças Climáticas Trabalhadores Informais Adaptação Ao Calor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Por que a Copa do Mundo 2026 pode ser a mais imprevisívelAmpliação para 48 seleções deve mudar a dinâmica do torneio, aumentar as chances de surpresas e abrir espaço para seleções africanas

Read more »

Israel ataca cerca de 150 posições do Hezbollah no sul do Líbano em 48 horasO exército israelense informou que realizou ataques contra aproximadamente 150 posições do Hezbollah no sul do Líbano nas últimas 48 horas. A ofensiva foi direcionada a estruturas do grupo xiita apoiado pelo Irã, incluindo depósitos de armas, centros de comando e lançadores de foguetes e mísseis. Os bombardeios ocorrem apesar de um cessar-fogo na fronteira, que autoridades libanesas afirmam ser repetidamente violado. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou os ataques e destacou que o país continua sendo alvo de ofensivas constantes. O conflito se intensificou desde que o Hezbollah iniciou uma série de ataques contra Israel em 2 de março, em resposta à morte do líder iraniano Ali Khamenei. A situação no Líbano também é um tema central nas negociações indiretas entre EUA e Irã, com Teerã condicionando avanços em um possível acordo para a paz no Oriente Médio à implementação de um cessar-fogo efetivo no território libanês.

Read more »

Parada LGBTQIA+ reúne 48 mil pessoas em SP, com grandes nomes da música e reflexão sobre participação políticaA Parada LGBTQIA+ reuniu cerca de 48 mil pessoas em São Paulo, com 14 trios elétricos, atrações musicais e expectativa de movimentar milhões na economia. O evento, realizado na Avenida Paulista, tem como tema a importância da participação política e do voto em um ano marcado pelas eleições presidenciais.

Read more »

Copa do Mundo 2026: Aumento de vagas e ascensão de zebras prometem edição históricaA expansão para 48 seleções e a evolução de equipes como Marrocos, Turquia e Senegal ampliam as chances de surpresas no próximo Mundial. Confira as principais candidatas a zebra.

Read more »