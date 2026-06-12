As Maiores Lendas da Copa do Mundo: Cafu, Paolo Rossi e Zidane no Top 10

Uma análise pessoal dos dez maiores jogadores da história da Copa do Mundo, destacando Cafu, Paolo Rossi e Zinédine Zidane, com suas trajetórias e feitos inesquecíveis nos torneios.

Ao longo de quase um século de história, a Copa do Mundo da FIFA reuniu milhares de jogadores em 22 torneios, mas poucos se destacam como verdadeiras lendas.

Selecionar os dez maiores é uma tarefa árdua, que inevitavelmente gera debates. Para mim, os seis ou sete primeiros são óbvios, mesmo que a ordem possa ser discutida. Entre os brasileiros, foi difícil não incluir Garrincha (1933-1983), o surpreendente craque das pernas tortas, do Botafogo e da seleção nacional. Ou deixar de fora Roberto Baggio, um verdadeiro ícone italiano, e o atacante francês Just Fontaine (1933-2023), artilheiro da Copa de 1958, com 13 gols em apenas cinco jogos.

Pelé (1942-2014) e a máquina alemã de fazer gols Gerd Müller (1945-2021) também merecem menção. Uma lista dos top 20 talvez fosse mais fácil? Mas quem fez esta lista? Bem, eu escolhi o meu top 10 e aqui está ele.

São os jogadores que, para mim, são sinônimos de Copa do Mundo. Começando pelo nono lugar, Cafu, Brasil, campeão do mundo em 1994 e 2002. Em busca do jogo bonito, o jornalista escocês Bridges sai da Escócia rumo a Copacabana, onde conhece o lendário Cafu, recordista de jogos na seleção brasileira e o único jogador do mundo a participar de três finais de Copas do Mundo seguidas (1994, 1998 e 2002).

O implacável lateral-direito deixou o banco de reservas na final de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis. Quatro anos depois, foi vice-campeão na França. Cafu faz parte da realeza da Copa do Mundo; Miroslav Klose é o único a ter mais vitórias que o brasileiro em Mundiais.

E também é um herói fiel às suas raízes: antes de erguer o troféu no penta em 2002, rabiscou "100% Jardim Irene" na sua camisa amarela, em homenagem ao bairro onde se criou, em São Paulo. Em oitavo lugar, Paolo Rossi, Itália, campeão do mundo em 1982. O conto de fadas de Paolo Rossi (1956-2020) na Copa do Mundo começou como carrasco do Brasil em Barcelona, na Espanha.

O jogo entre Brasil e Itália, pela Copa de 1982, é um dos mais icônicos do torneio. A defesa era considerada o ponto forte da seleção italiana, mas naquele dia Rossi foi o herói da Azzurra com três gols: dois no primeiro tempo e o gol da vitória por 3 a 2, aos 29 minutos do segundo.

Foram os primeiros gols do atacante após seu retorno à seleção, pois ele havia sido suspenso por dois anos devido a um escândalo de combinação de resultados, acusação que sempre negou. Mestre na cobrança de pênaltis, Rossi voltou a marcar contra a Polônia, convertendo duas penalidades na vitória por 2 a 0 nas semifinais, e abriu o marcador na final contra a Alemanha Ocidental, vencida por 3 a 1 no Santiago Bernabéu.

Seus seis gols valeram a ele a Chuteira e a Bola de Ouro da Copa de 1982, além do prêmio de melhor jogador do mundo daquele ano. Na sétima posição, Zinédine Zidane, França, campeão do mundo em 1998. Mais de um milhão de torcedores se aglomeraram nos Champs-Élysées para comemorar o primeiro título mundial da França.

Filho de imigrantes argelinos, Zidane foi criado nos arranha-céus do norte de Marselha e se tornou o talismã e o rosto da multicultural seleção francesa de 1998.

"Percebemos que Zidane era o jogador que faria a diferença", declarou à BBC o zagueiro francês Lilian Thuram. O legado do majestoso meio-campista para a Copa é uma mistura de gols decisivos, jogadas de balé brilhantes e expulsões de cabeça quente. A derrota na final de 2006 para a Itália é lembrada pela cabeçada de Zidane contra Marco Materazzi, um momento que manchou sua despedida, mas não apaga sua grandeza.

Esses três jogadores representam apenas parte de uma lista que inclui outras lendas como Geoff Hurst, autor de um hat-trick na final de 1966, e Kylian Mbappé, que repetiu o feito em 2022, embora sem levar o título. A Copa do Mundo é feita dessas histórias únicas, que transcendem gerações e continuam a inspirar fãs ao redor do globo





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