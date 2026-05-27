As defesas mais vazadas da história das Copas do Mundo

Conheça as seleções que sofreram mais gols em uma única edição do torneio, incluindo a campanha desastrosa do Haiti em 1974 e o recorde da Coreia do Sul.

A história das Copas do Mundo é repleta de momentos memoráveis, mas nem todos são gloriosos. Algumas seleções entraram para o lado negativo da estatística ao registrarem as defesas mais vazadas em uma única edição do torneio.

Essas campanhas são marcadas por goleadas sofridas e fragilidade defensiva, tornando-se exemplos de como a competição pode ser impiedosa. Desde os primórdios do Mundial, equipes com menos tradição ou em processo de reconstrução acabaram expostas diante de potências do futebol. O recorde de gols sofridos em uma edição pertence à Coreia do Sul, que em 1954 sofreu 16 gols em apenas dois jogos, uma média impressionante de oito gols por partida.

Essa marca assustadora reflete a disparidade técnica entre as seleções na época, mas também serve como alerta para a importância de uma defesa sólida em torneios de alto nível. Outro caso emblemático é o do Haiti na Copa de 1974. Em sua única participação no torneio, a seleção caribenha enfrentou adversários muito superiores tecnicamente e terminou a campanha com uma das defesas mais vazadas da história dos Mundiais.

Em três partidas, os haitianos sofreram 14 gols, com destaque para o 7 a 0 aplicado pela Polônia e o 4 a 1 contra a Itália. A fragilidade defensiva foi evidente, mas o time mostrou espírito de luta ao marcar dois gols na competição. Esse desempenho, embora negativo, faz parte da rica história da Copa e mostra como cada jogo pode ser uma lição.

Ao longo das décadas, outras seleções também figuraram nessa lista indesejada, como o Zaire em 1974 e a Arábia Saudita em 2002, evidenciando que a competição não perdoa erros defensivos. É importante notar que o contexto de cada edição influencia diretamente esses números. Em 1954, o formato do torneio permitia que equipes jogassem apenas duas partidas na fase de grupos, o que inflou a média de gols sofridos pela Coreia do Sul.

Já em edições mais recentes, o aumento do número de jogos e a evolução tática reduziram a ocorrência de goleadas históricas. A Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho, marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior edição de todos os tempos.

Com mais times de diferentes níveis técnicos, é possível que novas defesas vazadas entrem para a história, mas a competitividade deve aumentar. O torneio, realizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá e México, promete emoções e, quem sabe, novos capítulos nessa lista de recordes negativos





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