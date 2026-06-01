Artur Jorge considera empate injusto após domínio do Cruzeiro contra o Fluminense

Artur Jorge considera empate injusto após domínio do Cruzeiro contra o Fluminense
📆6/1/2026 2:20 AM
Técnico do Cruzeiro afirma que equipe merecia a vitória no Mineirão, mas ressalta desgaste físico no segundo tempo. Empate em 1 a 1 mantém Fluminense no G-4 e faz Raposa cair para 11º no Brasileiro.

Após o empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão , pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro , o técnico Artur Jorge expressou sua insatisfação com o resultado, mesmo considerando a boa atuação de sua equipe.

Ele definiu o jogo como sínico e ingrato, destacando que o time fez o suficiente para somar mais que um ponto, com um comportamento agressivo e dominante no primeiro tempo, mas que fisicamente cansou na segunda etapa. Para ele, a vitória era o único resultado possível diante da proposta da equipe, mas o ponto conquistado tem sabor amargo. O empate foi construído com gol de John Kennedy para o Fluminense e Matheus Pereira para o Cruzeiro.

Com o resultado, o Fluminense se manteve na terceira posição com 31 pontos, enquanto o Cruzeiro caiu para a 11ª colocação, somando 34 pontos. No início do jogo, o Cruzeiro teve a posse de bola, mas a primeira grande chance foi do Fluminense, em contra-ataque com Serna, defendida por Otávio. Os mandantes responderam com Romero, em rebote de falta, parado por Fábio. Neyser também chutou para fora.

O Fluminense voltou a ameaçar com John Kennedy, que tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou por cima. Depois, John Kennedy abriu o placar após driblar Jonathan Jesus e deslocar o arqueiro. No segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima e assustou com Kaiki, mas Fábio defendeu. O empate veio em cobrança de falta de Matheus Pereira, que desviou na barreira e entrou.

Na sequência, o Fluminense passou a controlar a posse e os donos da casa apostaram nos contra-ataques. Nos acréscimos, Otávio fez grande defesa em chute de Serna na pequena área. A partida foi equilibrada, mas o técnico cruzeirense consideredesempate injusto pela performance apresentada

