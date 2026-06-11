Artur Gomes da Silva Neto é preso novamente após nova denúncia do MP em esquema de corrupção bilionário na Fazenda de SP

Artur Gomes da Silva Neto, ex-auditor fiscal acusado de liderar um esquema de corrupção bilionário na Secretaria da Fazenda de SP, foi preso novamente após nova denúncia do Ministério Público. Ele é suspeito de facilitar a obtenção de R$ 100 milhões em créditos tributários para a Automob, recebendo propina de até 7%. A Justiça também procura R$ 100 milhões em criptomoedas não localizadas.
Artur Gomes da Silva Neto é alvo de nova denúncia do MP em caso de empresa que obteve R$ 100 milhões em créditos tributários ; ele estava em detenção domiciliar há uma semana, depois de passar quase um ano preso.
O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto e sacos de esmeralda que foram apreendidos durante a Operação Ícaro são suspeitos de liderar um esquema de corrupção bilionário na Secretaria da Fazenda de SP. O ex-auditor fiscal foi preso novamente após nova denúncia do Ministério Público e é suspeito de facilitar a obtenção de R$ 100 milhões em créditos tributários para a Automob, recebendo propina de até 7%. A Justiça também procura R$ 100 milhões em criptomoedas não localizadas.
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