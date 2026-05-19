Artista veterana revela trajetória e cuidados com o corpo em peça inédita na TV

A atriz Nívea, com 62 anos de carreira e quase 70 trabalhos em diferentes emissoras, pisando num tablado de teatro com cuidado, se aventurou por mais peças do que produções televisivas. A montagem de 'Querida mamãe' dá nova carga à voltagem emocional que iluminou os espetáculos 'Ensina-me a viver' e 'Norma'. A peça aborda temas atuais como a polarização nas famílias e a importância da compreensão.

Em cartaz com a peça 'Querida mamãe' ao lado de Regiane Alves, artista veterana revê trajetória na TV e detalha cuidados com o corpo : 'Estar bem fisicamente não é milagre', em mais uma trama inédita na tela.

Rosto, corpo e voz forjados artisticamente na televisão — são 62 anos de carreira e quase 70 trabalhos em diferentes emissoras —, a paulista pisa num tablado de teatro com o cuidado de quem desembrulha uma novidade. Nos últimos anos, pela primeira vez na profissão, ela tem se aventurado por mais peças do que produções televisivas. Está aí uma baita redescoberta.

Venda on-line para shows e outros eventos acumula um sem-número de reclamações: ‘Público acha que tem mutreta’ — O público de TV às vezes cristaliza um ator, colocando-o no ‘pedestalzinho’ de um personagem. E assim todos se surpreendem quando faço alguma coisa nova — considera a artista, aos risos. — O teatro me oferece mais oportunidade de mostrar a atriz diferente que sou. Parece que estou começando a carreira de novo.

A montagem de ‘Querida mamãe’ — em cartaz até 28 de junho no Teatro dos Quatro, na Gávea, na Zona Sul do— dá nova carga à voltagem emocional que iluminou os espetáculos ‘Ensina-me a viver’ e ‘Norma’, levados à cena com a atriz em 2022 e em 2024 respectivamente. Nívea não crê em coincidências.

Como nas obras citadas, todas centradas em embates entre figuras com visões opostas do mundo, a atual adaptação do premiado texto de, sob direção de Pedro Neschling, põe uma mãe conservadora frente a frente com a filha contestadora (papel de Regiane Alves). Márcio Kieling, que interpretou o Perereca em 1999 entrou para o mercado financeiro e se apresenta como trader, profissional que compra e vende ativos financeiros — Foto: Reprodução/TV Globo e Instagram Luiza Valdetaro foi a protagonista em 2007, quando viveu a skatista Manuela.

Atualmente, se apresenta como advogada e trabalha com Finanças — Foto: Willian Andrade/TV Globo e Reprodução/Instagram Pablo Uranga viveu Leo na primeira temporada de’Malhação’ em 1995 e voltou em 1996. Atualmente ele é diretor e historiador — Foto: Globo e Pedro Garrido/Instagram Bianca Salgueiro, que viveu a protagonista Anita, em 2014, se formou em engenharia mecânica e mora em Barcelona — Foto: Reprodução/Globo e Reprodução/Instagram Cassia Linhares viveu Alice, par romântico de Rodrigo Faro na temporada de 1998.

Ela fez pós-graduação e atende como nutricionista — Foto: Reprodução / Globo e Reprodução / Instagram O ator Daniel Erthal, da temporada de 2005, chamou a atenção ao ser descoberto como vendedor de bebidas ambulante em 2024. Atualmente, ele é dono de um bar — Foto: Reprodução Java Mayan viveu o João de 2005 a 2007.

Afastado da TV, ele administra a pousada da família no Rio e também é jogador de pocker — Foto: Reprodução Daniela Pessoa viveu a Magali, dona de uma locadora de vídeo, em 2003. Atualmente, ela é advogada e artista plástica — Foto: TV Globo e Reprodução InstagramOriginalmente montada em 1994 — com Eva Wilma e Eliane Giardini no elenco —, a dramaturgia aposta no ‘lugar da escuta’ como o centro de gravidade do conflito entre as personagens, a despeito das rusgas e desavenças.

Em tempos de permanente polarização nas famílias, o assunto ganha atualidade. — Apesar de as discussões serem pesadas, tudo ocorre, na trama, na base da tentativa de compreensão. Ficar só em brigas significa perder tempo. Temos que ser felizes, porque a vida é muito curta.

Mas a gente vê o oposto na sociedade, né? — lamenta a atriz. — Apesar de tanta modernidade, ainda existem pessoas, tanto homens quanto mulheres, apontando o dedo para as diferenças. E a peça mostra o quanto isso é fútil.

Como diz a personagem que interpreto, ‘nada é eterno’. Tudo acaba, tudo tem um fim... Então, vamos viver o que a vida nos apresenta





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