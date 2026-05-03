Artista Ratinho morre aos 45 anos; família suspeita de infarto

O cantor Marcos Santos, conhecido como Ratinho, faleceu aos 45 anos. A família divulgou a notícia e suspeita de infarto, mas aguarda laudo do IML. O velório será realizado em Salvador, Bahia. Ratinho lutou contra a osteogênese imperfeita e deixou um legado na música baiana.

O artista Marcos Santos, conhecido como Ratinho , faleceu neste sábado, 2, aos 45 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua família e equipe nas redes sociais, embora a causa oficial da morte ainda não tenha sido divulgada.

Segundo um comunicado publicado pela equipe do artista, há suspeitas de que ele tenha sofrido um infarto.

'Recebemos notícias de amigos próximos de que ele passou mal com uma dor no peito no sofá, na casa de um amigo, e acabou falecendo por volta das 1h30. Existem especulações de que pode ter sido um infarto, mas vamos esperar o laudo do IML para dar a certeza', informou a equipe.

O velório está marcado para as 8h deste domingo, 3, na sala 5 do Cemitério Bosque da Paz, localizado na avenida Aliomar Baleeiro, n.º 7.370, no bairro de Nova Brasília, em Salvador, Bahia. Marcos Santos nasceu com osteogênese imperfeita, uma doença rara conhecida como 'ossos de vidro' ou doença de Lobstein, que o levou a passar por diversas cirurgias ao longo da vida.

Aos 18 anos, ele decidiu seguir a carreira musical, cantando em bares e, posteriormente, integrando o grupo O Rodo da Bahia, onde se apresentou até o fim de seus dias. A notícia do falecimento do artista gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, com fãs e colegas de profissão expressando seu pesar e recordando momentos marcantes de sua carreira.

Além disso, a morte de Ratinho reacendeu debates sobre a saúde de artistas e as condições de trabalho no meio artístico, especialmente para pessoas com necessidades especiais. Em meio a essas discussões, surgiram também controvérsias envolvendo o nome de Ratinho, como a acusação de transfobia e a notificação judicial contra a deputada Erika Hilton, que o havia chamado de 'rato'.

Esses episódios, no entanto, foram ofuscados pela tristeza da perda de um artista que, apesar das limitações físicas, deixou um legado importante na música baiana e no cenário cultural do país





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