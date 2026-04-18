Arthur Fils Supera a Rafael Jódar em Semifinal e Avança para a Final contra Rublev

O jovem tenista francês Arthur Fils demonstrou resiliência e virou o jogo contra o espanhol Rafael Jódar nas semifinais de um torneio, garantindo sua vaga na final contra Andrey Rublev. Jódar, apesar da derrota, deixa Barcelona com uma atuação promissora que o posiciona cada vez mais alto no ranking.
Arthur Fils pôs fim à jornada de Rafael Jódar neste sábado, ao impor-se ao espanhol nas semifinais por 3-6, 6-3 e 6-2 em 1h 52m. O francês, de 21 anos e 30º do mundo, conseguiu uma reviravolta numa partida que começou de forma esperançosa para o espanhol. Jódar esteve mais entoado até que seu rival libertou totalmente a direita e inverteu o duelo, o que o guia agora para a final deste domingo, às 16h, transmitida pela Teledeporte e Movistar+, contra o russo Andrey Rublev .
Rublev, por sua vez, mostrou superioridade no primeiro jogo do dia contra o sérvio Hamad Medjedovic, vencendo por 3-6, 6-2 e 6-2. No entanto, o espanhol de 19 anos deixa a Cidade Condal após mais uma atuação ilusionante que o posiciona já na 42ª colocação do ranking. Após oito vitórias consecutivas e o recente triunfo em Marrakech, o tenista de Leganés se prepara agora para o Masters de Madrid. Dani Olmo, conhecido por sua sutileza com a bola, observava de um dos camarotes das celebridades e deu um toque nas costas de seu amigo, que confirmou: "Eric, Eric, você viu isso? Uau." De fato, a forma como ele acerta a bola é impressionante. Fils arma o braço rapidamente e, quando ajusta a mira, sua descarga viaja em direção às profundezas da quadra como um projétil, imbuído daquele espírito e porte de batedor que possui o técnico que o comanda do banco. Goran Ivanišević, o lendário 'O Canhão', também desvia o olhar para o outro lado, analisando: "Jódar, um mundo ainda a ser descoberto. Será ele ou não o que parece? Tem boa aparência, sem dúvida." O duelo é de igual para igual. Ambos batem do fundo da quadra, como se tivessem minado a rede, e as linhas se tornam o palco onde se decide uma partida sem reviravoltas ou enigmas. Simplesmente, quem vai levar a melhor é o mais resistente, pois se trata de aguentar, de saber encaixar os golpes e de conquistar a vitória. A França sonha, desde tempos quase pretéritos, com um grande campeão, mas ninguém parece capaz de suceder o grande Yannick Noah, aquele atleta portentoso e com tranças que um dia conquistou Roland Garros; desde aquele ano, 1983, apenas glórias para as mulheres francesas: Pierce, Mauresmo, Bartoli. Nenhuma marca vencedora por parte dos homens. Então, acreditar ou não em Fils? Por ora, toda cautela. O jovem francês tem bons golpes e abundante força nas pernas, mas ainda lhe custa interpretar o jogo e seu físico tende a lhe pregar peças, tendo ficado afastado por até oito meses devido a problemas nas costas há pouco tempo. Fils se perguntava na tarde anterior o que diabos estava acontecendo com o tênis espanhol, de onde vinha essa produção, essa fábrica de talentos; por que de um Nadal se surge um Alcaraz e por que, num piscar de olhos, brotou este Jódar que rema e rema, e que no primeiro set negou ao francês nada menos que seis break points. Na segunda oportunidade, o madrileño acerta. É isso que acontece: chama-se ordem, critério, acerto. Escola. Nem tudo é bater forte. Saber auscultar e identificar quando se deve arriscar ou não. Soa forte a batucada da mistura de Quevedo com Bizarrap: "¡Quéeeeedate…!". E a isso se agarra Jódar, mais sereno, resiliente, crescendo a cada vez que o rival o coloca contra as cordas e ameaça. No entanto, o francês também mostra suas garras para se sustentar e se anima, com as tensões diminuindo e uma voz no momento certo, sempre tão importante. Aquele grito, um legado já internacionalizado. Medjedovic o expulsava um par de horas antes e agora Fils, farto de tanta insistência, de tanto dar e dar. Mas é o que há, amigo. É o que resta. A precipitação se paga. "Vamos!". Assim chega o break para ele, 5-3, e assim ele equilibra a partida. Em seguida, aguenta as investidas com a paciência necessária. A curva se inverte e definitivamente se desata o vendaval. Aí está um francês marcando o ritmo e cada vez mais inspirado, com maior precisão no golpe e jogando sem pensar. Fluir, a chave. Agora sim, essa direita cospe fogo e Jódar olha levemente para seu banco, a ver se encontra algo através do conselho de Rafa sénior. "Meu pai sempre tem soluções", dizia. Mas desta vez não há remédio. Nesta ocasião, a cadência imposta o supera, embora a esperança surja quando ele dispõe de uma oportunidade de reengajar-se, que o adversário desbarata invertendo-se e colocando a bola no ângulo. Não será desta vez, então. No entanto, o tênis e Barcelona dizem: olho em Jódar
