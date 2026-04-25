Arthur do Bayer Leverkusen Supera Lesão e Retorna aos Gramados em Tempo Recorde

O lateral brasileiro Arthur, do Bayer Leverkusen, surpreendeu ao se recuperar de uma fissura no tornozelo em apenas seis semanas, retornando aos jogos e demonstrando excelente forma física.

Arthur , lateral do Bayer Leverkusen , protagonizou uma recuperação notável de uma lesão no tornozelo sofrida no final de fevereiro. O atleta brasileiro surpreendeu a todos ao retornar aos treinos com o grupo em apenas seis semanas, um tempo significativamente menor do que as 12 semanas inicialmente estimadas pelo departamento médico do clube alemão.

A superação da lesão culminou neste sábado, dia 25, com sua participação na partida contra o Colônia, válida pela 31ª rodada da Bundesliga. A entrada em campo aos 72 minutos marcou o fim de um período de ausência que, para o jogador e para os torcedores, pareceu muito mais longo. A lesão ocorreu durante a partida contra o Mainz 05, na BayArena, quando Arthur escorregou no gramado e prendeu o pé esquerdo.

Exames descartaram lesões graves, como rompimento do ligamento cruzado anterior, diagnosticando apenas uma fissura na sindesmose do tornozelo. No entanto, a recuperação acelerada não foi um acaso, mas sim resultado de uma combinação de fatores. A excelente condição física prévia de Arthur, seu comprometimento com o fortalecimento muscular e uma dedicação integral ao processo de reabilitação foram cruciais.

Durante o período de recuperação, o jogador dedicou de 10 a 12 horas diárias ao tratamento, sacrificando até mesmo os dias de folga durante as datas FIFA. O resultado foi impressionante: Arthur não apenas recuperou seu físico, como o aprimorou, mantendo um percentual de gordura de 4.5% e ganhando 1kg de massa muscular.

Além do trabalho árduo, Arthur contou com um suporte multidisciplinar, incluindo a equipe médica do Bayer Leverkusen e um staff pessoal composto por médico nutrólogo, psicóloga, analista de desempenho, fisioterapeuta esportivo e gestor de performance. Os testes físicos realizados após a recuperação demonstram a evolução do atleta. Em seu primeiro sprint, Arthur atingiu 32 km/h, superando a expectativa de 29 km/h.

Ele também quebrou o recorde do clube no countermovement squat test, alcançando 1.48 W/kg de potência relativa no aparelho Kineo. O jogador expressou sua satisfação com o retorno aos gramados e sua determinação em ajudar o Bayer Leverkusen na reta final da temporada. Arthur também reafirmou seu sonho de ser convocado para a Seleção Brasileira e de participar da Copa do Mundo.

A volta do lateral representa um reforço importante para o técnico Kasper Hjulmand e para as ambições do clube na Bundesliga. A história de Arthur é um exemplo de resiliência, dedicação e superação, inspirando atletas e torcedores





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