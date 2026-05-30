Arthur Cabral critica arbitragem e estado do gramado após derrota do Botafogo

Atacante do Botafogo, Arthur Cabral, fez fortes declarações em entrevista à TV Globo após a derrota para o Bahia, criticando a arbitragem e o estado do gramado da Fonte Nova, que classificou como 'pasto'. Ele também rebateu críticas anteriores do técnico Fernando Diniz, do Corinthians, sobre o campo sintético do Nilton Santos. Cabral destacou a falta de critério nas decisões arbitrais e a desigualdade nas condições de jogo, defendendo que se cobre 'o que é certo' e não 'o que nos favorece'. O Botafogo perdeu por 2 a 1, com gols de Ferraresi (contra) e David Duarte, após Huguinho ter aberto o placar.

O atacante Arthur Cabral , do Botafogo , fez fortes declarações após a partida contra o Bahia , criticando a arbitragem e o estado do gramado da Fonte Nova .

Em entrevista à TV Globo, o jogador, que usa a camisa 19, dirigiu-se também ao técnico Fernando Diniz, do Corinthians, que havia criticado anteriormente o campo sintético do Nilton Santos. Cabral classificou o campo da Fonte Nova como 'pasto', em contraste com as críticas de Diniz ao gramado do Botafogo. Ele expressou frustração com a falta de critério na aplicação das regras, mencionando a diferença no tempo de jogo e nos cartões entre partidas diferentes.

Para Cabral, é hipócrita cobrar por um campo sintético quando se oferece condições adversas de jogo aos adversários. No jogo, o Botafogo abriu o placar com um golaço de Huguinho, mas sofreu a virada no segundo tempo, com gols de Ferraresi (contra) e David Duarte. Diante disso, o atacante ressaltou a necessidade de se cobrar o que é justo, independentemente de favorecer ou não o próprio clube.

As declarações acendem o debate sobre a uniformidade das condições de jogo no futebol brasileiro e a postura dos treinadores ao comentarem sobre os estádios. O episódio também coloca em evidência a questão dos gramados sintéticos versus naturais, tema recorrente no cenário nacional. Arthur Cabral, que já jogou na Europa, relatou que prometeu a si mesmo não falar sobre arbitragem no Brasil, mas a inconsistência o levou a quebrar essa regra.

Ele citou o jogo em São Paulo, com 19 minutos de bola rolando no segundo tempo, sem cartões amarelos ou escanteios concedidos, em contraste com a atuação do árbitro Davi Lacerda, que expulsou Neto Borges e distribuiu cartões por 'cera'. Para ele, a falta de padrão é o principal problema. A crítica a Diniz surge porque o treinador corintiano havia dito: 'Quando o Arthur Cabral vai acertar dois chutes daqueles de fora da área em grama natural? É muito difícil'.

Isso após Cabral ter feito três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians no estádio Nilton Santos, em 17 de maio. Agora, a declaração do atacante rebate indiretamente a observação de Diniz, destacando que o Botafogo enfrenta campos como o da Fonte Nova, que considera inadequados. A partida contra o Bahia terminou com derrota do Botafogo por 2 a 1, mas o foco das palavras de Cabral esteve nas condições extracampo.

O caso gera discussão sobre fair play esportivo e a necessidade de padronização nos estádios brasileiros. O argumento de que se deve cobrar 'o que é certo' e não 'o que nos favorece' é central em seu discurso. A repercussão deve gerar posicionamentos de outras partes envolvidas, incluindo a Confederação Brasileira de Futebol e a comissão de arbitragem.

Enquanto isso, o Botafogo segue na luta por uma melhor campanha no Campeonato Brasileiro, lidando com críticas internas e externas sobre a estrutura em que joga. A declaração de Cabral reflete uma insatisfação crescente com a disparidade de tratamento entre clubes, seja na arbitragem ou na manutenção dos campos. O próprio jogador, que já atuou no futebol europeu, trouxe uma comparação com o exterior, onde tais questões são menos frequentes.

No Brasil, porém, a cada rodada surgem polêmicas sobre o estado dos gramados e a atuação dos árbitros. O técnico Fernando Diniz ainda não se manifestou sobre as novas declarações de Arthur Cabral. A torcida do Botafogo, por sua vez, dividiu-se entre apoiar o jogador e criticá-lo por expor publicamente tais questões. A diretoria do clube deve se pronunciar para evitar maior desgaste.

A imprensa esportiva analisará minuciosamente as palavras do atacante, que podem render punições se consideradas ofensivas. O fato de Cabral ter mencionado especificamente o árbitro Davi Lacerda e Fernando Diniz coloca o assunto em nível pessoal.

No entanto, ele tentou direcionar o debate para uma questão coletiva, de interesse geral. A evolução do caso será acompanhada nos próximos dias, especialmente em próximas partidas do Botafogo. O time volta a jogar em casa, no sintético do Nilton Santos, o que pode reacender os comentários sobre o tema. Para Arthur Cabral, é essencial que se tenha 'mais critério' nas decisões, tanto dentro quanto fora de campo.

Ele finalizou dizendo que 'não tem como cobrar um sintético de um clube' quando se joga em campos como o da Fonte Nova. A declaração, embora longa, sintetiza a insatisfação de muitos jogadores que enfrentam condições desiguais pelo Brasil. O futebol nacional, conhecido por sua paixão, convive com problemas estruturais que vêm à tona em momentos como este. Cabral, com sua voz de experiência internacional, deu um tom de seriedade ao que muitos consideram 'desabafo'.

O início da fala, em que ele diz ser 'complicado' e que 'a gente foi muito prejudicado', mostra o sentimento de injustiça que permeia o elenco botafoguense. Em suma, as palavras de Arthur Cabral vão além da derrota para o Bahia e tocam em feridas antigas do futebol brasileiro. A expectativa agora é por uma reação oficial dos citados e das entidades responsáveis. A busca por 'critério' e 'fair play' parece mais necessária do que nunca





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