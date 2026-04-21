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Artemis II: O inesquecível registro do pôr da Terra visto da Lua

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Artemis II: O inesquecível registro do pôr da Terra visto da Lua
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📆4/21/2026 2:52 PM
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Após o sucesso da missão Artemis II, astronautas revelam detalhes emocionantes do cotidiano na órbita lunar e o histórico registro em vídeo do planeta Terra visto do espaço profundo.

A histórica missão Artemis II, conduzida pela Nasa , marcou um ponto de inflexão na exploração espacial contemporânea ao completar, com pleno êxito, uma jornada de dez dias ao redor da Lua . O retorno da tripulação, ocorrido no último dia 10, consolidou-se como um marco técnico e científico, mas é o relato humano e a perspectiva única dos astronautas que continuam a capturar o imaginário global.

Entre os momentos mais emblemáticos, destaca-se o registro capturado pelo comandante Reid Wiseman, um vídeo de alta carga emocional que mostra o que ele definiu como o pôr da Terra. Utilizando um simples smartphone, Wiseman conseguiu registrar um instante de beleza indescritível enquanto observava o planeta natal desaparecer atrás do horizonte lunar, um vislumbre que pouquíssimos seres humanos tiveram o privilégio de contemplar desde o fim do programa Apollo, em 1972. O ambiente a bordo da espaçonave Orion durante o evento foi de profunda contemplação. Enquanto o comandante Wiseman posicionava seu dispositivo para capturar a cena, seus colegas de tripulação desempenhavam funções críticas de observação e registro. Christina Koch, que se tornou a primeira mulher a integrar uma expedição rumo ao satélite natural, focava em capturas técnicas de alta precisão, enquanto o piloto Victor Glover e o astronauta canadense Jeremy Hansen observavam atentamente através das janelas da nave. Wiseman descreveu a experiência como algo comparável a observar um pôr do sol na praia, porém, sob a perspectiva do assento mais isolado e estrangeiro de todo o cosmos. O vídeo, que se tornou viral rapidamente com mais de 1,6 milhão de curtidas, apresenta uma gravação crua e sem edições, onde o zoom de 8x do celular aproxima o espectador da realidade vivida pelos tripulantes, revelando a silhueta azul do nosso planeta surgindo por trás da superfície crivada de crateras da Lua. Esta missão é muito mais do que um passeio orbital; ela representa a base fundamental para os planos ambiciosos da agência espacial americana de estabelecer uma presença humana sustentável no polo sul lunar até o ano de 2028. Ao testar a tecnologia da espaçonave Orion em condições reais de voo tripulado, a Nasa está construindo o conhecimento necessário para que a Lua atue como um trampolim para explorações ainda mais distantes, incluindo futuras missões tripuladas para o planeta Marte. O sucesso da Artemis II não apenas celebra a destreza tecnológica e a coragem de Wiseman, Glover, Koch e Hansen, mas reforça a importância vital da exploração espacial para a compreensão do nosso lugar no universo. Ao compartilhar a fragilidade da Terra vista do espaço, os astronautas trouxeram uma reflexão necessária sobre a preservação do nosso lar e a grandiosidade da jornada que a humanidade iniciou ao decidir cruzar a imensidão do vácuo espacial, abrindo caminho para que as próximas gerações possam repetir e expandir esses feitos monumentais

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