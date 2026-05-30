Arsenal vence PSG fora de casa na Liga dos Campeões

Em partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Arsenal derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, com gol de Kai Havertz no primeiro tempo. O PSG pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu empatar.
O Paris Saint-Germain recebeu o Arsenal no Parque dos Príncipes em um confronto emocionante pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes criando oportunidades, mas foi o Arsenal que saiu na frente aos 20 minutos, com um gol de Kai Havertz após assistência de Martin Ødegaard.
O PSG tentou reagir, mas esbarrou na defesa sólida dos Gunners e no goleiro David Raya, que fez defesas importantes. No segundo tempo, o Arsenal começou pressionando e teve um escanteio logo nos primeiros minutos, mas a finalização de Havertz foi bloqueada pela defesa parisiense. O PSG respondeu com Fabián Ruiz, que finalizou de fora da área, mas a bola passou rente à trave esquerda. Aos 55 minutos, Désiré Doué teve uma chance clara, mas seu chute foi para fora.
Ousmane Dembélé também tentou a sorte, mas sem sucesso. O Arsenal, por sua vez, administrava o resultado e buscava contra-ataques perigosos. Kai Havertz cometeu uma falta em Bukayo Saka, que sofreu uma falta na lateral direita, mas a cobrança não resultou em gol. O jogo seguiu movimentado, com o PSG tentando o empate e o Arsenal segurando a vantagem.
Aos 70 minutos, uma troca de passes rápida entre Vitinha e Dembélé quase resultou no gol de empate, mas a finalização foi bloqueada. Nos minutos finais, o Arsenal recuou e segurou o resultado, garantindo uma vitória importante fora de casa. Com esse resultado, o Arsenal assume a liderança do grupo, enquanto o PSG precisa reagir nas próximas rodadas para se classificar. A partida foi marcada pela intensidade tática e pela eficiência dos Gunners nos momentos decisivos
