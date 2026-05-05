Arsenal vence Atlético de Madrid e garante vaga na final da Champions League

O Arsenal derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado e avançou para a final da Champions League após um gol decisivo de Bukayo Saka. A equipe inglesa aguarda o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e PSG para conhecer seu adversário na decisão.

O Arsenal garantiu sua vaga na final da Champions League após uma vitória emocionante sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado, nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium.

O gol decisivo foi marcado por Bukayo Saka, que aproveitou um rebote do goleiro Oblak após uma finalização de Leander Trossard para abrir o placar no primeiro tempo. A partida foi marcada por um início equilibrado, com o Arsenal buscando mais ações ofensivas. Gabriel Magalhães quase marcou um gol no início do jogo, mas sua finalização passou raspando pelo gol.

Aos 44 minutos, Trossard recebeu um cruzamento de Viktor Gyokeres e finalizou, mas Oblak fez uma grande defesa, e Saka aproveitou o rebote para marcar o gol que colocou os Gunners em vantagem na semifinal. No segundo tempo, o Atlético de Madrid quase empatou a partida. Após um longo lançamento, William Saliba fez um recuo errado de cabeça, e Giuliano Simeone aproveitou a falha, driblou David Raya, mas a finalização foi bloqueada por Gabriel Magalhães em uma grande intervenção.

O Arsenal respondeu com chances criadas por Nonso Madueke e Martin Ødegaard, mas ambas foram desperdiçadas. Apesar da pressão do Atlético, o Arsenal manteve a vantagem e garantiu sua presença na final, onde aguardará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e PSG. Saka foi o grande destaque da partida, mostrando maturidade e posicionamento para marcar o gol decisivo. Gabriel Magalhães também foi fundamental, evitando o gol de Simeone em uma jogada crucial.

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ficou abaixo das expectativas, com sua equipe apresentando um desempenho fraco, especialmente no primeiro tempo, onde tiveram pouca posse de bola e dificuldade em chegar à área adversária. No segundo tempo, as substituições não trouxeram a mudança esperada, e o time perdeu o controle do meio de campo. O Arsenal, por sua vez, mostrou solidez defensiva e eficácia ofensiva, garantindo sua primeira final de Champions League em 20 anos.

A equipe de Mikel Arteta está em alta e sonha com o título continental, enfrentando um adversário de peso na decisão





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