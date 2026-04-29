Head Topics

Arsenal monitora Endrick e avalia possível contratação após empréstimo ao Lyon

Esportes News

Arsenal monitora Endrick e avalia possível contratação após empréstimo ao Lyon
ArsenalEndrickReal Madrid
📆4/29/2026 6:18 AM
📰CNNBrasil
94 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 97%

O Arsenal está interessado em contratar Endrick, atacante do Lyon emprestado pelo Real Madrid. O clube inglês monitora o jovem brasileiro, que vem se destacando na Ligue 1, e avalia uma possível negociação, dependendo da disposição do Real Madrid. Endrick já marcou sete gols e deu seis assistências em 18 partidas pelo Lyon, mas passou por altibos em seu desempenho.

O Arsenal está demonstrando interesse em contratar Endrick , atacante do Lyon atualmente emprestado pelo Real Madrid . Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o desempenho recente do jovem brasileiro chamou a atenção do clube inglês, que vem monitorando sua evolução e avaliando uma possível abordagem, dependendo da disposição do Real Madrid em negociar.

O clube merengue, por sua vez, planeja contar com Endrick no final da temporada, quando seu empréstimo ao Lyon chega ao fim. A diretoria do Real Madrid acredita que não há outro jogador no elenco com as mesmas características do atacante, o que o torna uma peça fundamental para o próximo ciclo da equipe. A trajetória de Endrick no Lyon tem sido marcada por altibos.

O jogador já marcou sete gols e deu seis assistências em 18 partidas pelo clube francês. Sua estreia foi promissora: ele marcou contra o Lille, pela Copa da França, em 11 de janeiro de 2026, e, em seguida, anotou um hat-trick contra o Metz, pela Ligue 1, no dia 25 do mesmo mês.

No entanto, após esse início positivo, o atacante passou por um período de instabilidade. O técnico Paulo Fonseca criticou publicamente seu desempenho após algumas atuações abaixo do esperado, incluindo a eliminação para o Lens nas quartas de final da Copa da França. Endrick também foi vaiado pela torcida no empate por 1 a 1 com o Paris FC, após entrar no segundo tempo e não influenciar significativamente no jogo.

Em seguida, ele passou por cinco partidas sem participação direta em gols. A reação de Endrick veio no confronto contra o Lorient, quando ele deu duas assistências e foi decisivo na vitória por 2 a 0. Esse desempenho rendeu elogios de Paulo Fonseca, que afirmou que as críticas anteriores faziam parte de uma estratégia para motivar o jogador.

O jovem de 19 anos também se destacou no triunfo por 2 a 1 contra o Paris Saint-Germain, pela 30ª rodada da Ligue 1, ao contribuir com um gol e uma assistência. Questionado em entrevista recente sobre a possibilidade de permanecer no Lyon, Endrick foi direto: 'Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se tiver que ir para outro lugar, irei'

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Arsenal Endrick Real Madrid Lyon Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fala de Endrick vira assunto na Espanha: 'Não descartou nada'Fala de Endrick vira assunto na Espanha: 'Não descartou nada'O atacante Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o fim da temporada, concedeu uma entrevista ao 'Canal+ Foot' que repercutiu
Read more »

Endrick Deixa Futuro em Aberto e Não Confirma Retorno ao Real MadridEndrick Deixa Futuro em Aberto e Não Confirma Retorno ao Real MadridAtacante brasileiro, em ascensão no Lyon, não descarta permanecer na França ou buscar novos desafios, gerando incerteza sobre seu futuro após o empréstimo ao clube francês. A possibilidade de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 também influencia suas decisões.
Read more »

Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid após empréstimo ao Lyon: 'Não sei'Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid após empréstimo ao Lyon: 'Não sei'Jogador tenta cravar vaga na Copa do Mundo enquanto decide seu próximo clube na Europa
Read more »

Arsenal demonstra interesse em Endrick, mas Real Madrid o considera prioridadeArsenal demonstra interesse em Endrick, mas Real Madrid o considera prioridadeEndrick, em grande fase pelo Lyon, despertou o interesse do Arsenal, porém o Real Madrid planeja seu retorno na próxima temporada, considerando-o peça fundamental para o elenco. O jogador mantém a calma e não descarta possibilidades para o futuro.
Read more »

Endrick Mantém Futuro em Aberto e Não Descarta Saída do Real MadridEndrick Mantém Futuro em Aberto e Não Descarta Saída do Real MadridAtacante brasileiro Endrick, emprestado ao Lyon, declara não saber onde jogará na próxima temporada, deixando em aberto a possibilidade de retornar ao Real Madrid ou seguir para outro clube. Sua boa fase no Lyon o coloca novamente no radar da seleção brasileira.
Read more »

Endrick e Gabriely Miranda anunciam sexo do primeiro filhoEndrick e Gabriely Miranda anunciam sexo do primeiro filhoO atacante Endrick, de 19 anos, e a influenciadora digital Gabriely Miranda, de 23 anos, revelaram que o primeiro filho do casal será...
Read more »



Render Time: 2026-04-29 09:18:00