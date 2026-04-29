Arsenal monitora Endrick e avalia possível contratação após empréstimo ao Lyon

O Arsenal está interessado em contratar Endrick, atacante do Lyon emprestado pelo Real Madrid. O clube inglês monitora o jovem brasileiro, que vem se destacando na Ligue 1, e avalia uma possível negociação, dependendo da disposição do Real Madrid. Endrick já marcou sete gols e deu seis assistências em 18 partidas pelo Lyon, mas passou por altibos em seu desempenho.

O Arsenal está demonstrando interesse em contratar Endrick , atacante do Lyon atualmente emprestado pelo Real Madrid . Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o desempenho recente do jovem brasileiro chamou a atenção do clube inglês, que vem monitorando sua evolução e avaliando uma possível abordagem, dependendo da disposição do Real Madrid em negociar.

O clube merengue, por sua vez, planeja contar com Endrick no final da temporada, quando seu empréstimo ao Lyon chega ao fim. A diretoria do Real Madrid acredita que não há outro jogador no elenco com as mesmas características do atacante, o que o torna uma peça fundamental para o próximo ciclo da equipe. A trajetória de Endrick no Lyon tem sido marcada por altibos.

O jogador já marcou sete gols e deu seis assistências em 18 partidas pelo clube francês. Sua estreia foi promissora: ele marcou contra o Lille, pela Copa da França, em 11 de janeiro de 2026, e, em seguida, anotou um hat-trick contra o Metz, pela Ligue 1, no dia 25 do mesmo mês.

No entanto, após esse início positivo, o atacante passou por um período de instabilidade. O técnico Paulo Fonseca criticou publicamente seu desempenho após algumas atuações abaixo do esperado, incluindo a eliminação para o Lens nas quartas de final da Copa da França. Endrick também foi vaiado pela torcida no empate por 1 a 1 com o Paris FC, após entrar no segundo tempo e não influenciar significativamente no jogo.

Em seguida, ele passou por cinco partidas sem participação direta em gols. A reação de Endrick veio no confronto contra o Lorient, quando ele deu duas assistências e foi decisivo na vitória por 2 a 0. Esse desempenho rendeu elogios de Paulo Fonseca, que afirmou que as críticas anteriores faziam parte de uma estratégia para motivar o jogador.

O jovem de 19 anos também se destacou no triunfo por 2 a 1 contra o Paris Saint-Germain, pela 30ª rodada da Ligue 1, ao contribuir com um gol e uma assistência. Questionado em entrevista recente sobre a possibilidade de permanecer no Lyon, Endrick foi direto: 'Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se tiver que ir para outro lugar, irei'





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