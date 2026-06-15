Arresto de homem condenado a estupro de vulnerável em Araruama

Polícia Civil de Araruama cumpriu mandado de prisão contra Ronaldo Gouveia de Souza, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Operação realizada na cidade, reforçando atuação da delegacia na busca por criminosos com mandados em aberto.

Na cidade de Araruama , na última segunda feira, a Delegacia Policial 118 confirmou a captura de um homem de 56 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável .

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pelo Poder Judiciário, destacando a relevância da atuação policial na proteção de vítimas e na manutenção da ordem pública. O indivíduo, identificado como Ronaldo Gouveia de Souza, foi localizado durante diligências de rotina conduzidas pelos delegados Evaristo Pontes e Juaraci Vieira. O agente civil, que cumpriu o mandado, agiu de forma coordenada com a equipe da delegacia para garantir a prisão sem violência.

O atendimento legal foi seguido com praxe, incluindo registro de boletim, imposto de prisão e transferência para o sistema prisional local. A investigação que culminou na prisão teve início em 2019, após denúncias feitas por membros da comunidade que apontavam abusos contra uma criança. Com a conclusão do inquérito policial e o prosseguimento do processo no Tribunal, o juiz expediu a ordem de prisão, tornando a captura um passo decisivo na caminhada para a aplicação da pena.

A denúncia feita por uma mãe que viu seu filho sofrer agressões alimentou os dados que levaram à conexão entre as evidências e o suspeito. Durante o interrogatório, as autoridades enfatizaram o papel vital das denúncias públicas. A 118ª Delegacia continua a trabalhar em operações permanentes que buscam indisponíveis mandados, procurando pessoas que ainda não foram localizadas. O uso de câmeras de segurança e sistemas digitais de rastreamento auxiliou na localização do acusado em pouco tempo.

A Polícia Civil reitera a importância de que a população reporte demais crimes e dúvidas aos canais oficiais, reforçando a mesma na nova era digital e de transparência entre polícia e sociedade. Com a prisão cumprida, o Estado permanece vigilante na supervisão do cumprimento da pena imposta ao acusado. O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional da Região Metropolitana, onde os procedimentos de apreensão de bens e pagamentos de custódia foram realizados conforme a legislação.

A ação mostra que o sistema de justiça segue firme na busca de responsabilidade criminal, enquanto a comunidade araruamana continua a valorizar a colaboração com a polícia para prevenir novos crimes





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