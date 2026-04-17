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Arrecadação com 'Taxa das Blusinhas' Avança, Mas Revogação Ganha Força Política

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Arrecadação com 'Taxa das Blusinhas' Avança, Mas Revogação Ganha Força Política
Taxa Das BlusinhasImposto De ImportaçãoArrecadação Federal
📆4/17/2026 9:10 AM
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Imposto sobre compras internacionais de até US$ 50, a 'taxa das blusinhas', gerou R$ 1,28 bilhão em arrecadação federal no primeiro trimestre, um aumento de 21,8%. Contudo, o governo debate sua revogação, enquanto a indústria defende a manutenção da cobrança para igualdade competitiva.

De janeiro a março deste ano, os cofres públicos federais registraram um incremento de R$ 1,28 bilhão proveniente do imposto de importação incidente sobre encomendas internacionais, popularmente conhecida como a ' taxa das blusinhas '. Este valor representa um notável aumento de 21,8% em comparação com o mesmo trimestre de 2025, período em que a arrecadação com o tributo alcançou a marca de R$ 1,05 bilhão, conforme dados divulgados pela Receita Federal.

Contudo, enquanto essa medida se mostra benéfica para a arrecadação governamental, ela tem gerado consequências negativas, especialmente para os Correios, e levantado preocupações significativas no cenário político do país. A introdução da taxação sobre compras internacionais de até 50 dólares, após um período de intensos debates e algumas reversões, foi formalizada pelo Congresso Nacional em junho de 2024.

Curiosamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anteriormente classificou a taxação de compras internacionais como 'irracional', acabou por sancionar a lei que estabeleceu a cobrança. Antes desta legislação, tais importações usufruíam de isenção. A demanda pela taxação surgiu primordialmente da indústria nacional, que buscava equiparar as condições de concorrência no comércio exterior.

Na época, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, procurou tranquilizar os consumidores, afirmando que a taxação das compras online não acarretaria impactos significativos. A possibilidade de revogação da taxa, em um contexto de proximidade das eleições, tem sido cada vez mais ventilada. O atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, expressou em uma recente conversa com jornalistas que considera a revogação da medida uma 'boa' ideia, caso seja consultado sobre o assunto.

No entanto, essa perspectiva encontra resistência por parte dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Geraldo Alckmin, que até o mês passado liderava o MDIC, pronunciou-se em defesa do imposto, declarando que não há uma decisão oficial do governo sobre o fim da taxação.

Para adicionar ainda mais complexidade à discussão, empresários e trabalhadores de 67 associações distintas formalizaram um ofício ao presidente Lula, manifestando seu protesto contra a potencial extinção da 'taxa das blusinhas'. Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), ressaltou a posição de sua entidade: 'Nossa posição é clara: igualdade tributária e regulatória. Não faz sentido incentivar a importação de produtos que já são bastante subsidiados em seus países de origem, notadamente China, e prejudicar a produção, os investimentos, empregos e a geração de empregos no Brasil'.

Essa declaração evidencia a preocupação do setor produtivo com os efeitos de uma eventual desoneração das importações sobre o mercado interno e a capacidade de geração de trabalho e renda no país. A dualidade entre o aumento da arrecadação federal e as preocupações setoriais e políticas demonstra um dilema complexo para a gestão econômica atual.

A 'taxa das blusinhas', que se tornou um símbolo da política tributária para compras internacionais, reflete as tensões entre a necessidade de recursos para o Estado, a proteção da indústria nacional e as demandas dos consumidores e do comércio. A evolução deste debate promete continuar moldando as decisões econômicas e políticas do governo federal nos próximos meses, especialmente à medida que o calendário eleitoral avança e as pressões de diferentes setores da sociedade se intensificam.

A busca por um equilíbrio que atenda às múltiplas facetas dessa questão continua sendo um dos principais desafios para a administração pública. A análise da Receita Federal sobre o aumento da arrecadação serve como um indicador da eficácia da medida em termos de geração de receita, mas é crucial que essa análise seja ponderada em conjunto com os impactos observados nos demais setores da economia e na percepção pública.

A indústria, representada por associações como a ABIT, argumenta veementemente que a isenção para compras de baixo valor desequilibra o mercado e prejudica a competitividade dos produtos nacionais. Os argumentos giram em torno da ideia de que produtos importados, especialmente da China, muitas vezes se beneficiam de subsídios governamentais em seus países de origem, o que lhes confere uma vantagem de preço artificial.

Essa vantagem, segundo os defensores da taxa, inviabiliza a produção local e, consequentemente, impacta negativamente o emprego e os investimentos no Brasil. Por outro lado, a pressão política para a revogação da taxa sugere que o governo reconhece a insatisfação de parcela da população e a potencial repercussão negativa nas urnas. A promessa de isenção para compras de até 50 dólares era um ponto de consenso e de aprovação popular em muitos momentos, e a reversão dessa política pode ser vista como um ônus político.

A posição dos Correios, embora não explicitada em detalhe neste trecho, é presumivelmente de preocupação com a queda no volume de encomendas tributadas, o que pode afetar sua receita e operações logísticas. O embate entre a ala econômica, que defende a arrecadação e a proteção industrial, e a ala política, que busca mitigar riscos eleitorais, define o atual panorama da 'taxa das blusinhas'.

A decisão final sobre a manutenção ou revogação da medida terá consequências significativas para a economia brasileira, o comércio internacional e a política governamental.

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