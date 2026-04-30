Arrascaeta sofre fratura na clavícula e coloca participação na Copa do Mundo em risco

O meio-campista uruguaio Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula durante partida da Libertadores e sua presença na Copa do Mundo fica em dúvida. O Flamengo e a seleção uruguaia monitoram a recuperação do jogador, que é peça-chave para ambos.

Arrascaeta sofre fratura na clavícula e gera preocupação para a Copa do Mundo. O meio-campista uruguaio foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, pela Libertadores, após uma dividida com Lucas Piovi, aos 16 minutos.

Encaminhado para exames de imagem em um hospital de La Plata, na Argentina, o diagnóstico confirmou a fratura na clavícula. Agora, o jogador seguirá para o Rio de Janeiro com a delegação do Flamengo nesta madrugada, mas sua participação na Copa do Mundo fica em dúvida. A estreia do Uruguai está marcada para o dia 15, contra a Arábia Saudita, e a ausência de Arrascaeta seria um golpe para a seleção.

Na temporada, o atleta tem sete gols e duas assistências em 19 jogos com a camisa rubro-negra. Além disso, ele participou de dois amistosos pela seleção uruguaia. A notícia da lesão chega em um momento crítico, já que o Uruguai busca se destacar no torneio. Enquanto isso, o Flamengo terá que lidar com a baixa do jogador em um momento decisivo da Libertadores.

A recuperação de Arrascaeta pode levar semanas, e sua condição física será monitorada de perto pelos médicos da seleção. A torcida uruguaia e os torcedores do Flamengo aguardam ansiosos por atualizações sobre o estado de saúde do jogador. A fratura na clavícula é uma lesão séria, e o tempo de recuperação pode variar dependendo da gravidade. A seleção uruguaia já começa a se preparar para a possibilidade de ter que substituir Arrascaeta no elenco.

Enquanto isso, o Flamengo busca reforços para suprir a ausência do jogador em jogos importantes. A notícia da lesão repercutiu nas redes sociais, com torcedores expressando preocupação e desejando uma rápida recuperação ao atleta. A Copa do Mundo está se aproximando, e a presença de Arrascaeta seria crucial para o Uruguai. A seleção uruguaia já tem outros jogadores lesionados, e a ausência de Arrascaeta agravaria a situação.

O Flamengo, por sua vez, terá que se adaptar à ausência do jogador em um momento decisivo da temporada. A torcida rubro-negra espera que Arrascaeta se recupere rapidamente e possa voltar a jogar o mais breve possível. A notícia da lesão foi confirmada pelo próprio clube, que informou que o jogador passará por uma cirurgia para corrigir a fratura. A recuperação pode levar de quatro a seis semanas, dependendo do processo de reabilitação.

A seleção uruguaia já está em contato com os médicos do Flamengo para acompanhar a evolução do tratamento. A torcida uruguaia e os torcedores do Flamengo estão unidos em apoio ao jogador. A Copa do Mundo está se aproximando, e a presença de Arrascaeta seria crucial para o Uruguai. A seleção uruguaia já tem outros jogadores lesionados, e a ausência de Arrascaeta agravaria a situação.

O Flamengo, por sua vez, terá que se adaptar à ausência do jogador em um momento decisivo da temporada. A torcida rubro-negra espera que Arrascaeta se recupere rapidamente e possa voltar a jogar o mais breve possível





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