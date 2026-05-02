Arrascaeta Recebe Alta e Inicia Recuperação Após Cirurgia na Clavícula

Meio-campista uruguaio do Flamengo recebe alta hospitalar após cirurgia bem-sucedida na clavícula direita e inicia fase de repouso e tratamento no CT George Helal. Recuperação segue sendo monitorada para avaliar possibilidade de participação na Copa América.

Arrascaeta , o talentoso meio-campista uruguaio do Flamengo , recebeu alta médica após uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma fratura na clavícula direita. O jogador, figura chave no time carioca, passou pelo procedimento cirúrgico no departamento médico do clube e agora inicia uma nova fase crucial em sua recuperação , com o objetivo de retornar aos gramados o mais breve possível.

A alta hospitalar ocorreu nesta sexta-feira, proporcionando um alívio tanto para o atleta quanto para a torcida rubro-negra, que acompanha ansiosamente o processo de reabilitação. Nos próximos dias, o foco principal será o repouso em sua residência, permitindo que o corpo se recupere adequadamente da intervenção cirúrgica. A equipe médica do Flamengo estabeleceu um cronograma de tratamento detalhado, que será seguido rigorosamente para garantir uma recuperação completa e segura.

O retorno aos treinos físicos está previsto para a próxima segunda-feira, no Centro de Treinamento George Helal, onde Arrascaeta continuará o tratamento sob a supervisão constante dos profissionais do clube. Acompanhamento médico contínuo e avaliações regulares serão fundamentais para monitorar a evolução clínica do jogador e ajustar o plano de recuperação conforme necessário. A fratura na clavícula direita ocorreu durante a partida entre Flamengo e Estudiantes, em La Plata, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O lance que resultou na lesão aconteceu no primeiro tempo, em uma disputa de bola com o jogador Piovi, forçando a substituição de Arrascaeta por Carrascal. Exames iniciais realizados na Argentina confirmaram a fratura, e o atleta foi prontamente encaminhado para o Rio de Janeiro, onde passou por uma bateria completa de exames antes da cirurgia. A cirurgia foi considerada um sucesso, e a alta hospitalar representa um passo importante na jornada de recuperação do meio-campista.

A possibilidade de Arrascaeta perder a Copa América ainda é uma preocupação, mas o clube e a equipe médica estão trabalhando incansavelmente para otimizar o processo de reabilitação e aumentar as chances de que ele possa participar do torneio. A torcida do Flamengo, conhecida por seu apoio incondicional, tem demonstrado grande solidariedade ao jogador, enviando mensagens de carinho e votos de rápida recuperação através das redes sociais.

Arrascaeta, por sua vez, expressou sua gratidão pelo apoio recebido, ressaltando a importância da força e da positividade em momentos desafiadores. Em uma mensagem postada no X (antigo Twitter), o camisa 14 escreveu: 'Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelos mensagens de carinho.

'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda''. Essa mensagem inspiradora demonstra a determinação e a resiliência do jogador, que está determinado a superar essa adversidade e retornar aos gramados ainda mais forte. O Flamengo, ciente da importância de Arrascaeta para o time, está oferecendo todo o suporte necessário para sua recuperação, incluindo acompanhamento médico especializado, tratamento fisioterapêutico e apoio psicológico.

O clube também está monitorando de perto a evolução de outros jogadores lesionados, buscando alternativas para suprir as ausências e manter o desempenho competitivo da equipe. A recuperação de Arrascaeta é vista como uma prioridade, e o clube está disposto a investir todos os recursos necessários para garantir que ele possa retornar aos gramados o mais breve possível.

A torcida do Flamengo, por sua vez, permanece otimista e confiante na recuperação do jogador, esperando ansiosamente por seu retorno aos gramados para brilhar com sua habilidade e liderança





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