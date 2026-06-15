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Arrascaeta é desfalque confirmado na estreia do Uruguai na Copa do Mundo

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Arrascaeta é desfalque confirmado na estreia do Uruguai na Copa do Mundo
ArrascaetaUruguaiCopa Do Mundo
📆6/15/2026 1:59 AM
📰jornalodia
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O meia do Flamengo ainda se recupera de lesão na panturrilha e está fora do jogo contra a Arábia Saudita. Técnico Broli afirma que não houve sobrecarga.

O meia-atacante Arrascaeta , do Flamengo , ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita e está fora do duelo contra a Arábia Saudita nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), em Miami, na estreia da seleção uruguaia na Copa do Mundo.

A informação foi confirmada pelo técnico Marcelo Broli em entrevista coletiva, onde garantiu que sua comissão técnica não sobrecarregou o jogador em nenhum momento. Desde que chegou à preparação, Arrascaeta esteve acompanhado por um profissional do Flamengo, e todas as sessões e cargas de treino foram consensuais entre o clube, o jogador e a seleção.

'Assumimos a responsabilidade, mas tudo que se fez foi em acordo com a pessoa que o representava', afirmou o comandante. Antes de lesionar a panturrilha, Arrascaeta se recuperava de uma fratura na clavícula direita, sofrida em abril. O processo de recuperação vinha sendo cuidadosamente monitorado, mas a nova lesão comprometeu sua participação no Mundial. A ausência do camisa 10 é um golpe para o Uruguai, que deposita grandes esperanças em sua criatividade no meio-campo.

A equipe terá que se adaptar sem seu principal articulador, contando com outros jogadores como Federico Valverde e Giorgian de Arrascaeta (não confundir) para suprir a falta. O técnico Broli ressaltou que a decisão de deixá-lo de fora foi conjunta e visa evitar riscos maiores.

'Preferimos preservar o atleta para que ele possa voltar 100%', completou. O Uruguai enfrenta a Arábia Saudita em busca de uma estreia positiva, mas a ausência de Arrascaeta impõe desafios táticos. A seleção canarinha, como é conhecida, tenta repetir o sucesso de anos anteriores, mas a lesão de um de seus principais jogadores preocupa torcedores e analistas.

Enquanto isso, Arrascaeta segue tratamento intensivo para se recuperar o mais rápido possível, com expectativa de retorno na segunda fase, caso o Uruguai avance. O departamento médico da seleção trabalha em conjunto com o Flamengo para garantir a melhor reabilitação. A situação serve de alerta para o desgaste físico dos atletas em meio a um calendário apertado entre clubes e seleções

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Arrascaeta Uruguai Copa Do Mundo Lesão Flamengo

 

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