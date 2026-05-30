Arrascaeta compartilha suas impressões sobre o futebol europeu e sua recuperação da fratura na clavícula

O jogador uruguaio Eduardo Arrascaeta compartilhou suas impressões sobre o nível atual do futebol europeu e falou sobre sua recuperação da fratura na clavícula direita sofrida no duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa Libertadores.

O jogador uruguaio Eduardo Arrascaeta , que está prestes a fazer sua estreia no Mundial , compartilhou suas impressões sobre o nível atual do futebol europeu . Ele afirmou que Memphis Depay, que disputará a Copa do Mundo, está acima de Arrascaeta, o que é um demonstrativo da queda de nível do futebol praticado no continente.

Arrascaeta também comentou suas características dentro de campo, afirmando que possui um estilo mais próximo ao da Seleção Brasileira do que ao modelo tradicionalmente associado ao futebol uruguaio. Ele também destacou a disputa frequente entre Flamengo e Palmeiras nas principais competições do futebol brasileiro desde 2019, e creditou parte de seu desempenho na temporada de 2025 ao trabalho de Filipe Luís, que buscava deixá-lo mais próximo do gol dentro do modelo de jogo da equipe.

Arrascaeta também falou sobre sua fratura na clavícula direita sofrida no duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa Libertadores, e afirmou que está se recuperando bem e está pronto para fazer sua estreia no Mundial





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eduardo Arrascaeta Futebol Europeu Mundial Flamengo Palmeiras Filipe Luís Fratura Na Clavícula

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Em má fase no Flamengo, Rossi entra na mira de clube turco | FlamengoRubro-Negro poderá receber proposta de R$ 41,3 milhões

Read more »

Arrascaeta, do Flamengo, aponta favoritos à Copa do Mundo: 'Três mais fortes'Camisa 10 do Flamengo e do Uruguai, Giorgian de Arrascaeta enxerga três seleções como as principais favoritas ao título da Copa do Mundo

Read more »

Atletas da base do Flamengo treinam com profissionais antes de jogo contra Coritiba | FlamengoTécnico Leonardo Jardim utilizará pausa da Copa do Mundo para observar jovens do Rubro-Negro

Read more »

Ex-Flamengo relembra falha na Copa do Brasil: 'Ninguém consegue lidar com o erro' | FlamengoJogador afirmou que esperava disputar o confronto da volta antes da confirmação da lesão

Read more »