Arrascaeta: Cirurgia na Clavícula e a Luta para Chegar à Copa do Mundo

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta foi operado da clavícula e agora enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar a tempo da Copa do Mundo. Especialistas detalham o processo de reabilitação e as chances do jogador uruguaio estar presente no torneio.

A cirurgia na clavícula direita do talentoso meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta , realizada nesta quinta-feira, dia 30, gerou grande apreensão entre a torcida e a comunidade esportiva, especialmente considerando a proximidade do início da Copa do Mundo.

A recuperação do jogador, peça fundamental tanto no Flamengo quanto na seleção uruguaia, tornou-se um tema central de debate e análise. Especialistas e profissionais da área médica foram consultados para fornecer uma perspectiva detalhada sobre o processo de reabilitação e as chances de Arrascaeta estar apto a participar do torneio.

O ortopedista João Manoel, do renomado Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em entrevista à CNN Brasil, delineou as etapas esperadas para o retorno do atleta às atividades esportivas, enfatizando a importância de um acompanhamento cuidadoso e individualizado. A consolidação óssea, o tempo de recuperação e as variáveis que podem influenciar o processo foram abordados com precisão, oferecendo um panorama realista da situação.

Segundo o Dr. João Manoel, o período estimado para a consolidação da fratura da clavícula é de aproximadamente seis semanas. No entanto, ele ressaltou que esse prazo pode variar dependendo da gravidade do desvio da fratura e da progressão individual do paciente. A fixação da fratura com placa e parafusos, procedimento realizado em Arrascaeta, tende a proporcionar maior estabilidade e acelerar o processo de recuperação, mas a reabilitação completa vai além da simples consolidação óssea.

O fisioterapeuta esportivo Carlos Ramos complementou a análise, destacando a importância de considerar aspectos físicos, psicológicos e contextuais na recuperação de um atleta de alto rendimento. Ele enfatizou que o retorno ao futebol exige a recuperação da mobilidade plena do ombro, o fortalecimento muscular para suportar o contato físico e, crucialmente, a reconstrução da confiança do jogador para enfrentar as demandas do jogo, como quedas, disputas e proteção do corpo.

A avaliação clínica de Ramos vai além do tempo biológico de cicatrização, considerando a complexidade da lesão e as necessidades específicas do atleta. Apesar da gravidade da lesão, ambos os especialistas demonstraram otimismo em relação à possibilidade de Arrascaeta disputar a Copa do Mundo. O Dr. João Manoel acredita que, com um programa de reabilitação bem estruturado, conduzido pelo Flamengo e pela seleção uruguaia, o jogador poderá estar presente ainda na fase de grupos do torneio.

Ele ressaltou a importância do acompanhamento multidisciplinar e da progressão gradual das atividades. Carlos Ramos também vislumbra a participação do craque uruguaio na Copa, mas alertou para a necessidade de cautela em relação ao seu condicionamento físico no início da competição. Ele previu que o retorno de Arrascaeta será gradual, com controle de minutos e adaptação ao contato físico, à medida que ele ganha segurança e confiança ao longo do torneio.

O retorno às atividades, conforme explicado pelo Dr. João Manoel, deverá ser progressivo, com foco na recuperação do equilíbrio esportivo e do gesto explosivo, elementos essenciais para o desempenho do atleta em alto nível. Ele também esclareceu que o uso de tipoia após as primeiras seis semanas não oferece proteção adicional, tornando-se desnecessário na fase posterior da recuperação.

Ramos, por sua vez, alertou para o impacto psicológico da lesão, destacando a insegurança como um potencial obstáculo à recuperação de Arrascaeta, especialmente em um momento de alta pressão como a Copa do Mundo. A expectativa da comissão técnica, a necessidade da equipe e a importância do jogador no sistema de jogo podem influenciar as decisões sobre o timing do retorno, exigindo um equilíbrio entre a cautela e a ambição





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