Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Arrascaeta celebra 32 anos com a família e batizado do filho antes de se apresentar à seleção uruguaia

Esportes News

Arrascaeta celebra 32 anos com a família e batizado do filho antes de se apresentar à seleção uruguaia
ArrascaetaFlamengoSeleção Uruguaia
📆6/1/2026 11:24 PM
📰jornalextra
122 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 87%

O meia do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, completou 32 anos nesta segunda-feira (1) e comemorou em clima familiar ao lado da esposa, Camila Bastiani, e do filho Milano, de 5 meses. O jogador agradeceu as mensagens de carinho e também celebrou o batizado do herdeiro no último domingo.

O meia do Flamengo , Giorgian de Arrascaeta , completou 32 anos nesta segunda-feira, 1 de maio, e celebrou a data em um ambiente intimista ao lado da esposa, Camila Bastiani, e do filho Milano, de apenas cinco meses.

O jogador uruguaio optou por uma comemoração simples e reservada, longe dos holofotes, destacando a importância da família nesse momento especial. Em suas redes sociais, Arrascaeta expressou gratidão pelo carinho recebido: 'Um enorme obrigado a todos pelas mensagens e demonstrações de carinho', escreveu em uma postagem que emocionou os fãs.

A imagem compartilhada mostra o trio em um cenário acolhedor, com o atleta segurando o filho no colo ao lado da esposa, em um registro que simboliza a união e o amor familiar. A celebração contou com poucos detalhes, mas foi suficiente para transmitir a felicidade do craque, que vive um momento de realização pessoal e profissional. No último domingo, antes do aniversário, a família Arrascaeta vivenciou outro marco importante: o batizado do pequeno Milano.

Em uma cerimônia íntima, provavelmente restrita aos familiares mais próximos, o casal celebrou a bênção do filho em meio a muita emoção. Arrascaeta, que tem raízes profundas na fé, compartilhou nas redes sociais uma mensagem em espanhol: 'Que Deus sempre te guie, nosso filho amado'. A frase repleta de devoção reflete o lado paterno do jogador, que frequentemente destaca a importância da religião em sua vida.

O batizado ocorreu em um domingo ensolarado, e as imagens sugerem um ambiente de paz e gratidão, com a presença de parentes e amigos que testemunharam o compromisso espiritual da família. Além das comemorações pessoais, Arrascaeta se prepara para um novo desafio profissional: a convocação para a seleção uruguaia. O meia se apresentará nos próximos dias para integrar o elenco que disputará a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Com a camisa celeste, ele é uma das peças-chave do técnico Diego Alonso, destacando-se pela visão de jogo e precisão nos passes. No Flamengo, Arrascaeta vive uma fase brilhante, sendo protagonista em títulos recentes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Sua habilidade em campo é acompanhada por uma maturidade fora dele, demonstrada pelo equilíbrio entre a carreira e a vida familiar.

Aos 32 anos, o uruguaio prova que é possível conciliar o alto rendimento esportivo com os valores mais essenciais, como o amor pela esposa e pelo filho. Este período de festejos e compromissos espirituais serve como combustível para os próximos desafios, tanto no clube quanto na seleção, onde ele buscará ajudar a levar o Uruguai ao tão sonhado título mundial

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

Arrascaeta Flamengo Seleção Uruguaia Aniversário Batizado

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo confirma que realizará parte da intertemporada em Portugal; veja detalhes | FlamengoFlamengo confirma que realizará parte da intertemporada em Portugal; veja detalhes | FlamengoGrupo entrou de férias e se reapresenta no Ninho do Urubu em 19 de junho; viagem está marcada para o dia 28
Read more »

Samuel Lino atribui fase no Flamengo a mudança promovida por Leonardo Jardim | FlamengoSamuel Lino atribui fase no Flamengo a mudança promovida por Leonardo Jardim | FlamengoAutor de dois gols contra o Coritiba, jogador destacou confiança recebida do treinador português
Read more »

Copa 2026: Uruguai divulga lista de convocados recheada de 'brasileiros'Copa 2026: Uruguai divulga lista de convocados recheada de 'brasileiros'Nomes como Arrascaeta, do Flamengo, e Piquerez, do Palmeiras, estão na lista do técnico Marcelo Bielsa
Read more »

Flamengo vai em busca de substituto de Arrascaeta para o segundo semestre | FlamengoFlamengo vai em busca de substituto de Arrascaeta para o segundo semestre | FlamengoLeonardo Jardim tem a posição como uma das prioridades de reforço para o elenco do Rubro-Negro
Read more »



Render Time: 2026-06-02 02:24:21