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ArqueoRunning Corridas guiadas entre ruínas e gatos de Roma

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ArqueoRunning Corridas guiadas entre ruínas e gatos de Roma
RomaArqueorunningGatos De Roma
📆6/16/2026 8:47 AM
📰JornalOGlobo
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Uma nova experiência de turismo em Roma combina corridas de 6 km patrimônio histórico e a presença marcante dos gatos protegidos criando um passeio que celebra cultura arte e cuidado animal

Em Roma a cidade se torna palco de uma experiência inédita que une atividade física patrimônio artístico e a convivência com gatos históricos. O programa ArqueoRunning criado por Isabella Calidonna propõe corridas de seis quilômetros que atravessam ruínas antigas e colônias felinas.

A proposta nasceu de interesses em promover um turismo mais sustentável valorizando elementos culturais e a fauna urbana. O percurso que inicia ao amanhecer no sítio arqueológico do Templo de Ísis e Serápis em Campo Marzio percorre ruas históricas passa pelo Largo Argentina onde os gatos habitam as ruínas sobe até o Capitólio atravessa o Coliseu e encerra perto da Pirâmide de Céstio.

Ao longo do caminho os corredores têm a oportunidade de observar a interação entre os felinos e os visitantes aprender sobre a história da cidade e contemplar cenários icônicos. Os gatos de Roma reconhecidos como patrimônio biocultural desde 1991 são protegidos por lei feri-los ou matar é crime.

Voluntários junto com os turistas cuidam dos felinos oferecendo alimentação vacinação e esterilização nos principais bairros Essa relação cria um modelo de cuidado comunitário que sustenta a coexistência entre humanos e animais em áreas historicamente poluídas. Os preços variam a partir de cinquenta euros por pessoa calculados sobre grupos de cinco membros Os passeios são conduzidos pela própria fundadora que é historiadora de arte e possui doutorado em Siena sua experiência garante uma narrativa informativa e envolvente A iniciativa lançada em 2016 tem recebido elogios de organizações de turismo de amantes de gatos e de estudiosos de patrimônio.

Isabella Calidonna nasceu na Calábria no sul d'Italia e mudou-se para Roma quase duas décadas atrás Apaixonada pela história urbana e pelos felinos que habitam as vielas fundou a ArqueoRunning como forma de aproveitar a riqueza cultural do capital e ainda contribuir para o bem‑estar dos gatos Ela garante que cada corrida seja tanto um exercício físico quanto um passeio educativo incentivando a responsabilidade ambiental e o respeito pela diversidade

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Roma Arqueorunning Gatos De Roma Patrimônio Biocultural Turismo De Corrida

 

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