Arqueólogos resgatam porcelanas chinesas e artefatos europeus de naufrágio do século XVIII na Noruega

Uma expedição arqueológica submarina recuperou porcelanas chinesas e objetos europeus de um naufrágio do século XVIII localizado a 600 metros de profundidade no estreito de Skagerrak, na Noruega. Os itens, encontrados em bom estado, incluem tigelas, cálices e tecidos, mas a origem e destino do veleiro permanecem desconhecidos.

Uma expedição arqueológica submarina realizou a recuperação de um importante conjunto de artefatos históricos de um naufrágio do século XVIII, localizado nas águas profundas do estreito de Skagerrak , ao largo da costa sul da Noruega.

A operação, conduzida com o auxílio de veículos operados remotamente (ROVs), capazes de operar em grandes profundidades, trouxe à tona porcelanas chinesas e objetos de fabricação europeia que estavam preservados no leito marinho por mais de 250 anos. Entre os itens resgatados, destacam-se tigelas de porcelana branca e azul, ainda empilhadas, cálices, fragmentos de tecidos, grãos e partes de lustres.

As peças foram encontradas espalhadas e parcialmente cobertas por lama, mas surpreendentemente em bom estado de conservação, conforme divulgado pelo Museu Marítimo Norueguês. O navio, um veleiro, foi inicialmente descoberto pelo proprietário de uma empresa de salvamento, que alertou as autoridades e especialistas para a presença do sítio arqueológico. A embarcação repousa a aproximadamente 600 metros de profundidade, um ambiente que contribuiu para a preservação dos materiais. Apesar do êxito na recuperação física dos objetos, muitas questões permanecem em aberto.

Pesquisadores creem que o naufrágio ocorreu em meados do século XVIII, porém a origem exata do navio, sua nacionalidade, a rota que percorria e o destino final da carga e da tripulação continuam envoltos em mistério. O Museu Marítimo Norueguês confirmou que as investigações continuam e que análises mais aprofundadas dos artefatos e do próprio casco, quando localizado, poderão revelar novos dados sobre o comércio marítimo da época, as redes de troca entre a Europa e a Ásia e as condições de vida a bordo.

A descoberta oferece uma janela única para o estudo do século XVIII, um período de intensa navegação e intercâmbio cultural, e os itens resgatados em tão bom estado podem fornecer informações inestimáveis sobre tecnologias de produção, padrões de comércio e a vida quotidiana dos marinheiros e passageiros daquela era. A operação subaquática, complexa e de alta tecnologia, demonstra a importância da colaboração entre empresas de salvamento, museus e a comunidade científica na preservação do patrimônio cultural subaquático, garantindo que peças como estas não se percam para a pilhagem ou a degradação natural.

Agora, os artefatos passarão por um processo de conservação e estudo detalhado, onde cada peça será analisada para datar com precisão, identificar sua origem e compreender seu papel histórico. Enquanto isso, a expectativa é que o estudo do naufrágio lance luz sobre rotas comerciais secretas ou pouco documentadas, acrescentando um novo capítulo à história da navegação no Atlântico Norte e do intercâmbio entre o Extremo Oriente e a Europa no período pré-industrial.

A comunidade arqueológica e histórica aguarda com grande interesse os resultados das futuras análises, pois achados como este são raros e oferecem a possibilidade de reescrever ou complementar narrativas históricas consolidadas. A profundidade em que o navio foi encontrado, por um lado, protegeu os artefatos de saques e da ação direta das ondas, mas por outro, apresentou um desafio técnico significativo para a sua recuperação, o que só foi possível com o uso de ROVs.

A boa condição das porcelanas, em particular, poderá permitir a identificação de padrões de decoração, marcas de fabricantes e até mesmo resíduos de conteúdos, fornecendo pistas sobre o tipo de mercadoria transportada e seu valor. O contexto da descoberta no Skagerrak, uma via marítima estratégica que liga o Mar do Norte ao Mar Báltico, sugere que o veleiro poderia estar envolvido em rotas que conectavam portos do norte da Europa com destinos mais distantes, possivelmente incluindo colônias ou entrepostos comerciais.

A ausência de informações claras sobre a tripulação e a nacionalidade levanta hipóteses que vão desde um navio mercante particular até uma embarcação de uma companhia das Índias Orientais, fossem elas holandesas, inglesas, francesas ou até mesmo de uma nação menor. Cada fragmento resgatado, desde um simples grão de cereal até uma intricada porcelana, será meticulosamente documentado e, eventualmente, poderá ser exibido em exposições que contem a história desta embarcação e do seu último e fatídico percurso.

Este sublinha a relevância da arqueologia subaquática não apenas como uma ciência, mas como uma forma de resgate da memória coletiva, trazendo de volta ao mundo superficial fragmentos de civilizações passadas que, de outra forma, teriam sido perdidos para sempre nas trevas do oceano





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Naufrágio Século XVIII Porcelanas Chinesas Arqueologia Submarina Skagerrak Museu Marítimo Norueguês

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A estranha lista de livros que só serão lidos em 2114: Biblioteca do FuturoProjeto guarda manuscritos inéditos em Oslo, na Noruega, para publicação daqui a quase 90 anos

Read more »

Depois de ‘Desmanche’, Buhr oferece uma nova sonoridade em ‘Feixe de Fogo’No álbum recém-lançado, a cantora e compositora insere guitarras e sintetizadores em músicas de temática existencial

Read more »

Desabamento de poço de mina na China mata cinco pessoas e feriu umaUm desabamento de poço de mina durante uma operação de mineração ilegal na província de Yunnan, no sudoeste da China, matou cinco pessoas e feriu uma, informou a mídia estatal. As autoridades iniciaram uma investigação para apurar a causa do incidente, que se seguiu à explosão de gás fatal ocorrida em 22 de maio numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte do país.

Read more »

Por que Haaland não está em campo em Noruega x Suécia?Entenda por que Haaland e Odegaard não estão em campo no amistoso desta segunda-feira (1°) entre Noruega e Suécia

Read more »