Ariana Grande estreia nova música no topo do Spotify Global e supera Michael Jackson e Justin Bieber

A cantora Ariana Grande lançou Hate That I Made You Love Me, que estreou em primeiro lugar no Spotify Global com 8,8 milhões de reproduções. A faixa superou hits de Michael Jackson e Justin Bieber. O single, que chega em 31 de julho, tem clipe com Justin Long e aborda temas de superação e liberdade.

A cantora Ariana Grande , aos 32 anos, alcançou um feito impressionante com o lançamento de sua nova música , Hate That I Made You Love Me .

O single estreou no topo do Spotify Global na sexta-feira, 29 de março, acumulando quase 8,8 milhões de reproduções em apenas 24 horas. Com isso, a faixa superou dois gigantes da música que vinham dominando as paradas: Billie Jean, de Michael Jackson, e Beauty And A Beat, de Justin Bieber com Nicki Minaj. A música de Jackson ressurgiu graças ao burburinho gerado pela cinebiografia Michael, enquanto a de Bieber ganhou nova vida após sua apresentação no festival Coachella.

Contudo, foi a nova aposta de Ariana que conquistou o público global, consolidando seu retorno triunfal ao cenário pop. A canção, que chega oficialmente às plataformas digitais em 31 de julho, já vem acompanhada de um clipe que conta com a participação do ator Justin Long, conhecido por filmes como Ele Não Está Tão A Fim de Você (2009). O vídeo promete trazer uma narrativa visual que complementa a mensagem da música.

Em entrevista, Ariana explicou que a letra aborda um tema profundo: o crescimento de algo vivo em meio a situações frias e desafiadoras. Ela descreveu a canção como uma ruptura com amarras negativas, sejam elas internas, como seus próprios demônios, ou externas, como influências que já não lhe servem mais.

A artista revelou que a faixa nasceu de um lugar de ousadia, algo que antes ela talvez não tivesse coragem de explorar, e que carrega uma atitude de dane-se para com o que não a fortalece. Este lançamento marca o início de uma nova era para Ariana Grande, que vem se reinventando desde seu último álbum Eternal Sunshine, de 2024, que já trazia hits como We Can't Be Friends (Wait for Your Love) e Yes, And?.

A cantora, conhecida por sua versatilidade vocal e capacidade de transitar entre o pop, o R&B e até mesmo o soul, promete surpreender os fãs com uma sonoridade mais madura e experimental. Hate That I Made You Love Me não é apenas mais um single; é uma declaração de independência artística e pessoal. Em meio a especulações sobre uma possível pausa na carreira, Ariana tratou de tranquilizar os fãs, afirmando que a música continua sendo sua principal forma de expressão.

Com a nova canção, ela reafirma seu lugar no topo da indústria e mostra que ainda há muito a ser explorado em sua trajetória musical. A expectativa é que o clipe e a divulgação do álbum tragam mais surpresas nos próximos meses





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