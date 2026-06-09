Ariana Grande e Ethan Slater anunciam divórcio amigável após meses de sigilo

A cantora e o ator decidiram encerrar o relacionamento de forma pacífica. Ariana Grande se concentra em sua turnê e no lançamento do álbum 'Petal'.

Segundo informações de pessoas próximas, a renomada cantora e atriz Ariana Grande decidiu encerrar seu relacionamento com o ator Ethan Slater após uma conversa amigável.

A notícia, inicialmente divulgada pela revista americana People, revela que o casal não está mais junto, dando início a uma nova fase solteira para a artista, que segue concentrada em importantes projetos profissionais. Conforme apurado, Ariana e Ethan mantiveram o divórcio em sigilo por aproximadamente três meses antes da confirmação pública. Uma fonte anônima consultada pela publicação detalhou que a separação foi cordial: Foi uma separação amigável.

Eles dedicaram todo o tempo necessário à decisão, refletiram cuidadosamente e optaram por seguir caminhos diferentes. Continuam amigos e se apoiam totalmente. O término aconteceu em absoluto sigilo há vários meses. A cantora, conhecida por sua intensa agenda de turnês e lançamentos, estaria lidando muito bem com a situação, direcionando sua energia integralmente para a turnê atual e para o próximo álbum, intitulado 'Petal', com lançamento previsto para 31 de julho.

Essa nova etapa ocorre em meio a grande expectativa dos fãs pelo novo trabalho, que sucede uma série de sucessos recentes em sua carreira. Enquanto isso, Ethan Slater também segue com seus projetos na atuação, mantendo a amizade com a ex-esposa. O fim do relacionamento, embora recente na esfera pública, foi processado com maturidade e discrição por ambas as partes, refletindo a busca por privacidade em um período de transição pessoal.

Ariana Grande, uma das maiores estrelas da música pop contemporânea, tem demonstrado resiliência e foco no trabalho, sinalizando que a solteirice não interromperá sua trajetória artística, pelo contrário, pode servir como catalisador para novas inspirações criativas. O anúncio oficial ainda não foi feito por Ariana ou sua equipe, mas a confirmação por fontes próximas já circula nos meios de comunicação, destacando a naturalidade com que o casal encara a separação





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