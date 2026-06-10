Argentina vence Islândia em partida acirrada de categorias de base

A seleção argentina de base derrotou a Islândia por 1 a 0 em jogo válido por torneio internacional, com gol decisivo de Valentín Barco. A partida foi equilibrada e teve várias chances para ambos os lados.

A partida entre Argentina e Islândia , válida por um torneio internacional de base, foi marcada por uma intensa disputa no meio-campo e várias oportunidades claras de gol para ambas as seleções.

A Argentina, com um time composto por jovens promessas de clubes como River Plate e Boca Juniors, impôs seu estilo de jogo ofensivo desde os primeiros minutos. A defesa islandesa, organizada e aguerrida, conseguiu segurar a pressão nos primeiros lances, mas não evitou o gol que abriu o placar.

Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Valentín Barco, um dos destaques da equipe sul-americana, recebeu uma falta perto da área e cobrou com precisão, mandando a bola no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro islandês. Esse momento foi crucial, pois deu à Argentina a vantagem no marcador e forçou a Islândia a sair para o jogo. No segundo tempo, a Islândia adotou uma postura mais ofensiva, aproveitando os espaços deixados pela defesa argentina.

Em um contra-ataque rápido, Albert Gudmundsson conseguiu um passe preciso para Mikael Ellertsson, que finalizou de muito perto, mas o goleiro argentino conseguiu fazer uma defesa importante. A Argentina também continuou a criar perigo, com Nico Paz e Giuliano Simeone finalizando em diversas ocasiões, mas sempre encontrando resistência na defesa adversária ou no goleiro. A partida seguiu aberta até o final, com os islandeses pressionando em busca do empate e os argentinos tentando ampliar o marcador em jogadas de velocidade.

No entanto, o placar se manteve inalterado até o apito final, consolidando a vitória argentina por 1 a 0. A atuação de Valentín Barco foi especialmente elogiada, não apenas pelo gol, mas também pela participação ofensiva e pela cobrança de falta que definiu a partida.

Do lado islandês, a equipe demonstrou muita solidez defensiva, mas pecou na criação de jogadas Para finalizar, o resultado reforça a tradição argentina em categorias de base e mostra a evolução do futebol islandês, que tem investido fortemente na formação de jovens talentos. A próxima fase da competição promete novos embates entre seleções com estilos distintos, mas igualmente ambiciosas





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