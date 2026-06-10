Argentina vence Islândia em partida acirrada de categorias de base

A seleção argentina de base derrotou a Islândia por 1 a 0 em jogo válido por torneio internacional, com gol decisivo de Valentín Barco. A partida foi equilibrada e teve várias chances para ambos os lados.
A partida entre Argentina e Islândia , válida por um torneio internacional de base, foi marcada por uma intensa disputa no meio-campo e várias oportunidades claras de gol para ambas as seleções.
A Argentina, com um time composto por jovens promessas de clubes como River Plate e Boca Juniors, impôs seu estilo de jogo ofensivo desde os primeiros minutos. A defesa islandesa, organizada e aguerrida, conseguiu segurar a pressão nos primeiros lances, mas não evitou o gol que abriu o placar.
Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Valentín Barco, um dos destaques da equipe sul-americana, recebeu uma falta perto da área e cobrou com precisão, mandando a bola no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro islandês. Esse momento foi crucial, pois deu à Argentina a vantagem no marcador e forçou a Islândia a sair para o jogo. No segundo tempo, a Islândia adotou uma postura mais ofensiva, aproveitando os espaços deixados pela defesa argentina.
Em um contra-ataque rápido, Albert Gudmundsson conseguiu um passe preciso para Mikael Ellertsson, que finalizou de muito perto, mas o goleiro argentino conseguiu fazer uma defesa importante. A Argentina também continuou a criar perigo, com Nico Paz e Giuliano Simeone finalizando em diversas ocasiões, mas sempre encontrando resistência na defesa adversária ou no goleiro. A partida seguiu aberta até o final, com os islandeses pressionando em busca do empate e os argentinos tentando ampliar o marcador em jogadas de velocidade.
No entanto, o placar se manteve inalterado até o apito final, consolidando a vitória argentina por 1 a 0. A atuação de Valentín Barco foi especialmente elogiada, não apenas pelo gol, mas também pela participação ofensiva e pela cobrança de falta que definiu a partida.
Do lado islandês, a equipe demonstrou muita solidez defensiva, mas pecou na criação de jogadas Para finalizar, o resultado reforça a tradição argentina em categorias de base e mostra a evolução do futebol islandês, que tem investido fortemente na formação de jovens talentos. A próxima fase da competição promete novos embates entre seleções com estilos distintos, mas igualmente ambiciosas
Argentina Islândia Valentín Barco Futebol De Base Torneio Internacional
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Argentina x Islândia: qual o horário, onde assistir e cenário do amistosoAtual campeã do mundo, a Argentina tem nesta terça-feira, 9, seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026
Read more »
Argentina enfrenta Islândia em amistoso decisivo antes da Copa do MundoSeleção argentina joga contra a Islândia nesta terça-feira às 22h (Brasília) como último teste pré-Copa do Mundo. Jogadores como Flaco López e Agustín Giay buscam demonstrar valor e garantir vaga na equipe ou no grupo que disputará o Mundial.
Read more »
Argentina x Islândia: onde assistir ao amistoso internacionalArgentina e Islândia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no estado do Alabama
Read more »
Argentina x Islândia: que horas e onde assistir ao amistoso antes da Copa do Mundo 2026Seleção de Lionel Scaloni faz teste final para o Mundial em duelo contra a Islândia nos Estados Unidos
Read more »