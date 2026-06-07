Argentina vence Honduras em amistoso com gol de pênalti de Lautaro Martínez

Em partida amistosa, Argentina derrotou Honduras por 1 a 0, com gol de pênalti de Lautaro Martínez no segundo tempo. O jogo foi marcado pelo domínio argentino e pela resistência da defesa hondurenha.

A seleção argentina, atual campeã mundial, enfrentou Honduras em mais um amistoso preparatório para as próximas competições. A partida, realizada no Estádio Nacional de Tegucigalpa, contou com um público vibrante e foi marcada por um duelo tático intenso.

Desde o início, a Argentina dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a bem organizada defesa hondurenha. A primeira grande chance veio aos 5 minutos: Lisandro Martínez, após assistência de cabeça de Valentín Barco em cobrança de escanteio, finalizou com o pé esquerdo do lado direito da área, mas a bola passou por cima do gol.

A pressão argentina continuou, com Giuliano Simeone aparecendo de muito perto para finalizar com o pé esquerdo, mas o goleiro adversário fez uma defesa espetacular no lado esquerdo do gol. Giovani Lo Celso também arriscou de fora da área, com o pé esquerdo, após passe de Lautaro Martínez, mas novamente o arqueiro hondurenho respondeu com uma boa intervenção. Apesar do domínio territorial, o primeiro tempo terminou empatado sem gols, com Honduras se defendendo com disciplina e saindo em contra-ataques esporádicos.

Rigoberto Rivas e Joseph Rosales sofreram faltas no campo defensivo, aliviando a pressão, enquanto Kervin Arriaga também foi derrubado em uma jogada similar. A Argentina teve uma chance clara quando Giovani Lo Celso acertou a trave com um chute de pé esquerdo de fora da área, após assistência de Agustín Giay. Aos 35 minutos, o ritmo diminuiu, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo. No segundo tempo, o técnico argentino promoveu algumas alterações para aumentar a intensidade ofensiva.

Honduras respondeu com Luis Palma, que finalizou de pé direito de fora da área, após passe de Jorge Benguché, mas a finalização foi bloqueada pela defesa argentina. O jogo ficou mais aberto, com chances para ambos os lados. Aos 20 minutos, o lance decisivo: em uma jogada pela direita, Cristopher Meléndez cometeu falta na grande área sobre um atacante argentino, e o árbitro marcou pênalti.

Lautaro Martínez, o capitão, assumiu a responsabilidade e converteu com um chute de pé direito no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro. Foi o gol da vitória argentina. Após o gol, Honduras tentou reagir, mas a Argentina controlou a posse de bola e administrou o resultado. Nos minutos finais, o quarto árbitro anunciou quatro minutos de acréscimo.

Honduras teve uma última oportunidade em uma falta, mas a defesa argentina se manteve firme. O jogo terminou com a vitória por 1 a 0. A partida serviu como um bom teste para ambas as seleções. A Argentina mostrou solidez defensiva e eficiência nas bolas paradas, enquanto Honduras demonstrou disciplina tática e capacidade de dificultar a vida de uma potência do futebol mundial.

Destaque para a atuação do goleiro hondurenho, que fez várias defesas importantes, e para Lautaro Martínez, que converteu o pênalti com frieza. A Argentina segue sua preparação com confiança, enquanto Honduras busca ajustes para os próximos compromissos





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Honduras Futebol Lautaro Martínez Amistoso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina x Honduras: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistosoA Argentina encara Honduras em amistoso antes da Copa do Mundo, neste sábado (6), às 21h (de Brasília), no Kyle Field, nos Estados Unidos.

Read more »

Argentina reencontra Honduras após duelo antes do título da Copa; relembre confrontosRivais no fim de semana, Argentina e Honduras já se enfrentaram em três ocasiões na história, e a Albiceleste venceu todos os confrontos.

Read more »

Além de Messi, Argentina sofre com extensa lista de desfalques no amistoso com Honduras para CopaEmiliano Martínez e Juian Álvarez estão entre os lesionados. Ausências abrem espaço para dupla do Palmeiras

Read more »

Por que Messi não joga o amistoso entre Argentina e Honduras?Lionel Messi não está relacionado e não entrará em campo no amistoso entre Argentina e Honduras, neste sábado (6).

Read more »