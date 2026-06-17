Argentina vence Argélia por 3 a 0 na estreia da Copa 2026 e Messi faz história com 200 jogos e 16 gols em Mundiais

Em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, a Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0 em Kansas City, com três gols de Lionel Messi. O craque argentino, que entrou em campo pela 200ª vez com a camisa da Albiceleste, alcançou a marca de 16 gols na história das Copas, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose. A vitória coloca a Argentina na liderança do grupo, com a próxima partida contra a Áustria na segunda-feira.

A seleção argentina de futebol iniciou sua jornada na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória contundente sobre a Argélia , marcando 3 a 0 em Kansas City.

A partida foi palco de um momento histórico para Lionel Messi, que alcançou a marca de 200 jogos com a camisa da Albiceleste e se consolidou como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao lado do alemão Miroslav Klose, com 16 gols. O craque argentino demonstrou classe e eficiência durante toda a partida, abrindo o placar aos 16 minutos com um chute preciso após passe de Rodrigo de Paul, e ampliando a vantagem ainda no primeiro tempo após uma falha do goleiro argelino Luca Zidane.

No segundo tempo, Messi completou seu hat-trick com um gol característico, consolidando sua liderança e a superioridade da Argentina. A partida começou de forma equilibrada, com oportunidades para ambos os lados, mas a Albiceleste logo assumiu o controle, sufocando a defesa argelina. A Argélia tentou reagir, principalmente através de Chaïbi, que assustou o goleiro Emiliano Martínez, mas não conseguiu converter em gol.

A saída de Messi aos 34 minutos do segundo tempo foi ovacionada pela torcida em Kansas City, num reconhecimento ao que pode ser sua última estreia em Copa do Mundo. A vitória coloca a Argentina na liderança do Grupo J, com a próxima partida contra a Áustria programada para segunda-feira noEstádio AT&T, em Dallas, enquanto Argélia e Jordânia se enfrentam em São Francisco





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